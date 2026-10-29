Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días

El dólar en Colombia volvió a tomar impulso este jueves 29 de octubre de 2026, después de varios días de descensos.

La divisa comenzó la jornada con una subida frente a la tasa oficial, un movimiento que llamó la atención de quienes siguen su cotización para comprar, vender o realizar pagos en moneda extranjera.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 29 de octubre?

En las primeras operaciones, la moneda estadounidense se cotizó en $3.180,67, es decir, $18,32 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este jueves, fijada en $3.162,35.

De acuerdo con el reporte de apertura, hasta las 8:05 a.m. el dólar había registrado un precio mínimo de $3.180 y un máximo de $3.182,50. Estas cifras corresponden a las primeras negociaciones del día y pueden cambiar durante la sesión.

La TRM, por su parte, aumentó $14,33 frente a los $3.148,02 del miércoles 28 de octubre. La variación fue del 0,46 % y puso fin a una racha reciente de caídas en el indicador oficial.

¿Qué significa el repunte del dólar y cómo va en 2026?

Aunque el repunte marca un cambio frente a las jornadas anteriores, todavía es pronto para hablar de una tendencia sostenida. El precio del dólar responde a factores como la demanda de divisas, las expectativas sobre las tasas de interés y el comportamiento de los mercados internacionales.

Además, el balance de las últimas semanas sigue mostrando una cotización inferior a la de otros periodos. Frente al jueves de la semana pasada, la TRM registra una disminución de $29,12, equivalente al 0,91 %.

En comparación con septiembre, la caída alcanza el 5,59%, mientras que desde comienzos de año el retroceso es del 15,83%. Frente al 29 de octubre de 2025, el dólar vale $712,49 menos.

Por ahora, la atención está puesta en si el aumento de la mañana se mantiene o pierde fuerza antes del cierre del mercado.