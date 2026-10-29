CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días

El dólar en Colombia volvió a subir este 29 de octubre de 2026, tras varios días de caídas. Conozca su precio de apertura y las razones del repunte.

Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia volvió a tomar impulso este jueves 29 de octubre de 2026, después de varios días de descensos.

Cambio imprevisto en el precio del dólar: así cerró hoy 28 de octubre de 2026
RELACIONADO

Cambio imprevisto en el precio del dólar: así cerró hoy 28 de octubre de 2026

La divisa comenzó la jornada con una subida frente a la tasa oficial, un movimiento que llamó la atención de quienes siguen su cotización para comprar, vender o realizar pagos en moneda extranjera.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 29 de octubre?

En las primeras operaciones, la moneda estadounidense se cotizó en $3.180,67, es decir, $18,32 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este jueves, fijada en $3.162,35.

De acuerdo con el reporte de apertura, hasta las 8:05 a.m. el dólar había registrado un precio mínimo de $3.180 y un máximo de $3.182,50. Estas cifras corresponden a las primeras negociaciones del día y pueden cambiar durante la sesión.

Cambio imprevisto en el precio del dólar: así cerró hoy 28 de octubre de 2026
RELACIONADO

Cambio imprevisto en el precio del dólar: así cerró hoy 28 de octubre de 2026

La TRM, por su parte, aumentó $14,33 frente a los $3.148,02 del miércoles 28 de octubre. La variación fue del 0,46 % y puso fin a una racha reciente de caídas en el indicador oficial.

¿Qué significa el repunte del dólar y cómo va en 2026?

Aunque el repunte marca un cambio frente a las jornadas anteriores, todavía es pronto para hablar de una tendencia sostenida. El precio del dólar responde a factores como la demanda de divisas, las expectativas sobre las tasas de interés y el comportamiento de los mercados internacionales.

Dólar en Colombia sigue cayendo: así abrió su precio este lunes 26 de octubre
RELACIONADO

Dólar en Colombia sigue cayendo: así abrió su precio este lunes 26 de octubre

Además, el balance de las últimas semanas sigue mostrando una cotización inferior a la de otros periodos. Frente al jueves de la semana pasada, la TRM registra una disminución de $29,12, equivalente al 0,91 %.

En comparación con septiembre, la caída alcanza el 5,59%, mientras que desde comienzos de año el retroceso es del 15,83%. Frente al 29 de octubre de 2025, el dólar vale $712,49 menos.

Por ahora, la atención está puesta en si el aumento de la mañana se mantiene o pierde fuerza antes del cierre del mercado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Ranking Icfes 2026: estos son los 10 mejores colegios de Colombia

Resultados lotería

Super Astro Luna hoy, 28 de octubre de 2026: resultado del último sorteo

Comercio

Retos financieros de Fin de Año para los micronegocios

Otras Noticias

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello lanzó advertencia de cárcel contra familiares de presos políticos

Diosdado Cabello habló de detenciones a familiares de presos políticos tras protestas en Caracas

Ucrania

Impresionante cifra de colombianos muertos y desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

La Cancillería encendió las alertas sobre la gravedad de las consecuencias de vincularse a actividades militares en Rusia y Ucrania.

Atlético Nacional

Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?

Karol G

Karol G convocó a masiva fiesta con sus seguidores: ¿cómo participar?

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario