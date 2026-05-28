El impacto de la economía circular en la logística colombiana: Aporte al PIB y eficiencia en estibas

La economía circular en Colombia ha dejado de ser un concepto netamente ambiental para consolidarse como un motor financiero y operativo de primer orden. Según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las actividades vinculadas a este modelo sostenible generaron cerca de $26 billones de pesos, lo que equivale al 1,53% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa un crecimiento del 8% en comparación con el periodo anterior.

Este indicador macroeconómico revela el impacto real de la transición sostenible: de cada $100 que produce el país, más de $1,5 provienen del reciclaje, la reparación, el alquiler de bienes o la gestión de residuos. El informe del DANE destaca que cerca de nueve de cada diez pesos de la economía circular se originan en el sector de servicios, sobresaliendo el mantenimiento, el transporte y el reciclaje de materiales, este último aportando más del 10% del valor total.

La logística: el nuevo terreno de la eficiencia

En este panorama, la industria logística ha emergido como un actor clave para tangibilizar estas cifras en ahorros corporativos. Un ejemplo de este impacto es el balance presentado por la compañía Central de Maderas, que a través de estrategias de economía circular enfocadas en la gestión de estibas (pallets) ha demostrado cómo la sostenibilidad se traduce de inmediato en eficiencia operativa.

Mediante programas de capacitación técnica en el uso, manipulación y mantenimiento de estibas, implementados entre 2025 y 2026, la empresa ha formado a cerca de 1.000 trabajadores de sectores transversales como el de grandes superficies, alimentos, bebidas, manufactura y oil & gas.

"La capacitación es clave para lograr procesos más eficientes, sostenibles y seguros, generando valor tanto para las empresas como para el entorno", explicó Nicoll Mongui, coordinadora comercial y despachos de Central de Maderas.

Resultados con impacto ambiental y financiero

La implementación de este modelo, que integra logística inversa y reparación pesada, ha permitido a los clientes de la firma recuperar entre el 38% y el 45% de sus estibas en operación, logrando una reducción del 12% en los niveles de reparación en comparación con el año pasado.

En términos acumulados, la estrategia ha dejado resultados contundentes:

276.238 unidades de estibas recuperadas.

200.000 unidades adicionales remanufacturadas.

10.924 kilogramos de madera reutilizada, evitando la tala de 18.586 árboles.

Hasta un 60% de reducción en la inversión anual en estibas para las empresas aliadas.

La medición y el éxito de estos modelos demuestran que el análisis de la economía circular es una herramienta indispensable para la toma de decisiones corporativas y de política pública. A largo plazo, el desafío del sector logístico colombiano consistirá en masificar estas prácticas de optimización de recursos para seguir impulsando la competitividad del país.