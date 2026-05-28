Bre-B revolucionará los pagos internacionales: Fecha clave para el inicio de operaciones

El ecosistema financiero en Colombia se prepara para dar un salto histórico en la gestión de divisas y giros del exterior. Bre-B, el sistema de pagos inmediatos administrado por el Banco de la República, ha superado con creces las expectativas de adopción nacional y ya se encuentra técnicamente capacitado para derribar las fronteras transfronterizas.

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La firma tecnológica ACI Worldwide, aliada estratégica del Emisor en el desarrollo de la arquitectura del sistema, confirmó que la infraestructura tecnológica para habilitar los pagos internacionales a través de Bre-B ya está completamente lista.

Así funcionará el nuevo sistema de pagos con Bre-Be

Desde su lanzamiento a finales de 2025, Bre-B se ha consolidado como el motor de la inclusión financiera y la modernización bancaria en el país, superando las 100 millones de "llaves" registradas (como el número de celular o la cédula) y procesando millones de transacciones diarias de persona a persona (P2P). Sin embargo, el objetivo final de los rieles del Banco de la República siempre ha sido ir más allá de las transferencias locales cotidianas.

De acuerdo con las declaraciones de las directivas de ACI Worldwide, el "cerebro" técnico del sistema tiene la flexibilidad de integrar de forma nativa casos de uso complejos. Esto incluye no solo los pagos transfronterizos (remesas y transferencias internacionales), sino también la dispersión de nóminas empresariales, el pago de subsidios estatales y el esquema de Request to Pay (solicitud de cobro para comercios).

Con este avance, los colombianos podrían, en un futuro cercano, recibir giros del exterior en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, utilizando únicamente su alias o llave registrada, eliminando los tradicionales retrasos de días hábiles y reduciendo drásticamente los costos de intermediación bancaria.

¿Cuándo entrarían en funcionamiento las transferencias internacionales?

A pesar de que el semáforo tecnológico está en verde, el inicio de operaciones de los pagos internacionales con Bre-B todavía no tiene una fecha exacta fijada en el calendario.

Los expertos de la industria aclaran que el desarrollo de la tecnología es solo el primer paso de un proceso que requiere maduración regulatoria y operativa. Para que los giros internacionales se vuelvan una realidad cotidiana bajo este ecosistema, se deben cumplir tres condiciones clave: