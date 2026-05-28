Devolución de dinero en servicios públicos: Conozca el millonario acuerdo que beneficia a usuarios

Un importante alivio económico recibirán millones de hogares en Colombia tras confirmarse un histórico acuerdo que obligará a la devolución de una millonaria suma de dinero facturada de forma indebida.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ratificó que el pacto beneficiará directamente el bolsillo de los ciudadanos, quienes verán reflejado el saldo a favor en sus próximos recibos.

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El anuncio formal detalla un acuerdo estratégico alcanzado con la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), encargada del transporte de gas natural. Tras una rigurosa investigación adelantada por el órgano de control, se determinó que la compañía cobró tarifas por encima de los límites máximos permitidos por la regulación nacional vigente desde el año 2023.

Ante el hallazgo, la empresa reconoció el error en la facturación y aceptó reintegrar un total de $8.769 millones de pesos.

¿Quiénes recibirán la devolución de dinero?

De acuerdo con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, la medida impactará positivamente a más de 2.6 millones de usuarios en múltiples regiones del país. Los ciudadanos afectados que recibirán este reembolso directo se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander.

La raíz del problema radica en que Progasur aplicó una tasa de descuento superior al 10,94% autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dentro de la metodología tarifaria legal. Al superar este umbral, el cobro fue catalogado oficialmente como improcedente, dando paso inmediato a la obligación de reintegro.

¿Cómo y cuándo se pagará el beneficio?

Para garantizar la transparencia y la rapidez del proceso, las autoridades confirmaron que el dinero no se entregará en efectivo, sino que se trasladará directamente a las facturas mensuales de consumo. El acuerdo establece que los recursos acumulados en exceso entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026 comenzarán a devolverse a partir de junio de 2026 y el proceso se extenderá paulatinamente hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Progasur ya inició las notificaciones formales a las distintas empresas distribuidoras locales para que apliquen los descuentos de manera obligatoria y oportuna. Por su parte, la Superservicios enfatizó que mantendrá una estricta vigilancia sobre las facturas para asegurar que el beneficio llegue a cada usuario bajo condiciones de equidad.

Este histórico pacto se consolidó bajo la figura jurídica de "Programa de Gestión Acordado", una herramienta que se implementa por primera vez en Colombia con una transportadora de gas.

Este mecanismo busca solucionar de manera ágil las irregularidades y proteger los derechos del consumidor, abriendo la puerta a que otras seis empresas del sector que actualmente están bajo investigación por presuntos sobrecostos sigan el mismo camino.