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Paso a paso para consultar horarios de recolección del aseo en Bogotá y ubicación de Ecopuntos

La plataforma ‘Aseo Bogotá’ centraliza información sobre el servicio público de aseo, permitiendo a los ciudadanos acceder a datos prácticos de forma oportuna.

Paso a paso para consultar horarios de recolección del aseo en Bogotá y ubicación de Ecopuntos
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
10:12 a. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha ‘Aseo Bogotá’, un portal web diseñado para facilitar el acceso de los ciudadanos a información sobre el servicio público de aseo en la capital colombiana.

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La plataforma, disponible en https://aseobogota.gov.co/index.php, centraliza datos sobre horarios de recolección, ubicación de Ecopuntos, operadores y disposición adecuada de residuos.

La herramienta permite resolver dudas, realizar solicitudes y reportar situaciones relacionadas con la prestación del servicio de aseo de manera práctica y oportuna.

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Paso a paso para consultar horarios de recolección

Para acceder a la información sobre horarios de aseo, los usuarios deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio web https://aseobogota.gov.co/index.php
  2. En la página principal, seleccionar la pestaña "Recolección"
  3. Consultar información sobre días, horarios y frecuencias en las que deben disponer sus residuos para una recolección oportuna
  4. Además de los horarios, el portal ofrece siete secciones principales. La pestaña "Qué hacer" permite reportar puntos críticos, disposición inadecuada de residuos y resolver dudas sobre cómo manejar muebles usados o medicamentos vencidos.
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Otras funcionalidades del portal ‘Aseo Bogotá’

La sección "Ecopuntos" facilita conocer la ubicación exacta de los puntos habilitados más cercanos a cada zona de residencia.

"Pedagogía" enseña a separar correctamente los residuos y fortalece el trabajo de miles de recicladores de oficio.

La opción "Noticias" mantiene informados a los ciudadanos sobre la actualidad de una Bogotá más limpia, mientras que "Reto #ToneladasQueUnen" invita a sumarse a una iniciativa que demuestra que cada acción cuenta.

La plataforma también incluye información de contacto de los operadores de aseo en Bogotá y datos generales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) relacionados con atención a la ciudadanía.

Para consultar específicamente el esquema de recolección por dirección, los usuarios deben ingresar su ubicación y seleccionar la opción 'Esquema de recolección de basuras', obteniendo información personalizada según su zona.

El portal está disponible las 24 horas del día y representa un esfuerzo de la administración distrital por mejorar la comunicación con los ciudadanos en materia de servicios públicos y gestión ambiental urbana.

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