Paso a paso para consultar horarios de recolección del aseo en Bogotá y ubicación de Ecopuntos
La plataforma ‘Aseo Bogotá’ centraliza información sobre el servicio público de aseo, permitiendo a los ciudadanos acceder a datos prácticos de forma oportuna.
Noticias RCN
10:12 a. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha ‘Aseo Bogotá’, un portal web diseñado para facilitar el acceso de los ciudadanos a información sobre el servicio público de aseo en la capital colombiana.
La plataforma, disponible en https://aseobogota.gov.co/index.php, centraliza datos sobre horarios de recolección, ubicación de Ecopuntos, operadores y disposición adecuada de residuos.
La herramienta permite resolver dudas, realizar solicitudes y reportar situaciones relacionadas con la prestación del servicio de aseo de manera práctica y oportuna.
Paso a paso para consultar horarios de recolección
Para acceder a la información sobre horarios de aseo, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web https://aseobogota.gov.co/index.php
- En la página principal, seleccionar la pestaña "Recolección"
- Consultar información sobre días, horarios y frecuencias en las que deben disponer sus residuos para una recolección oportuna
- Además de los horarios, el portal ofrece siete secciones principales. La pestaña "Qué hacer" permite reportar puntos críticos, disposición inadecuada de residuos y resolver dudas sobre cómo manejar muebles usados o medicamentos vencidos.
Otras funcionalidades del portal ‘Aseo Bogotá’
La sección "Ecopuntos" facilita conocer la ubicación exacta de los puntos habilitados más cercanos a cada zona de residencia.
"Pedagogía" enseña a separar correctamente los residuos y fortalece el trabajo de miles de recicladores de oficio.
La opción "Noticias" mantiene informados a los ciudadanos sobre la actualidad de una Bogotá más limpia, mientras que "Reto #ToneladasQueUnen" invita a sumarse a una iniciativa que demuestra que cada acción cuenta.
La plataforma también incluye información de contacto de los operadores de aseo en Bogotá y datos generales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) relacionados con atención a la ciudadanía.
Para consultar específicamente el esquema de recolección por dirección, los usuarios deben ingresar su ubicación y seleccionar la opción 'Esquema de recolección de basuras', obteniendo información personalizada según su zona.
El portal está disponible las 24 horas del día y representa un esfuerzo de la administración distrital por mejorar la comunicación con los ciudadanos en materia de servicios públicos y gestión ambiental urbana.