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El mensaje de los empresarios sobre impuesto al patrimonio que regirá dentro de poco

En los decretos de la emergencia económica, está contemplado un impuesto al patrimonio para empresas.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
02:00 p. m.
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Los empresarios han expresado su preocupación por el ajuste del impuesto al patrimonio que regirá desde el 1 de abril. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, habló en A lo que vinimos a nombre de sus colegas.

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El impuesto está contemplado en los decretos emitidos por la emergencia económica para ayudar a los damnificados por la situación invernal en el norte del país.

¿Qué llamado le hacen a la Corte Constitucional para que revise el decreto?

N.G.: “La primera, no se nos puede olvidar que legalmente esta medida no tiene piso. La Constitución exige que las medidas de emergencia cumplan unos requisitos. Entonces, nosotros queremos pedirle que se revise la legalidad”.

¿Cuánto deben pagar?

N.G.: “Son empresas que tienen más de 10.400 millones de pesos en activos. Eso puede ser una bodega o un parque pequeño de maquinaria agropecuaria. Estamos muy preocupados porque estamos viendo que son más de 15.000 empresas que pueden estar afectadas, siendo responsables de más de tres millones de empleos”.

¿Qué opciones tienen para sacar los recursos?

N.G.: “Hay muchas empresas que les va a tocar vender activos, endeudarse, reducir la operación, aplazar inversiones o despedir trabajadores. Es un golpe más para el tejido empresarial, a las empresas que en este país le han apostado durante los últimos años al país”.

¿Qué decirles a los damnificados?

N.G.: “El tejido empresarial se ha movilizado de diferentes formas para poder ayudar y atender esta emergencia que incluso afecta a los empresarios de la zona. Nosotros sí creemos que existen todos los recursos en el presupuesto del Gobierno y en la Unidad Nacional de Riesgo para poder atender la emergencia”.

N.G.: “No es justificable que se quiera recoger 8.3 billones de pesos para una emergencia invernal cuando lo que vemos es que se ha generado un hueco fiscal por el propio Gobierno para tapar una reforma tributaria que no ha podido sacar adelante”.

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