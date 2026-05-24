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Erradicación manual de cultivos ilícitos cayó más del 90% en Colombia

Aunque la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito aseguró que la estrategia pasó de ser forzosa a voluntaria, lo cierto es que las hectáreas erradicadas son las más bajas desde 2010.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
09:13 p. m.
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La erradicación de cultivos ilícitos en Colombia atraviesa su punto más bajo en más de una década. Según cifras conocidas por Noticias RCN, la erradicación manual cayó en más del 90%, un desplome histórico que ha permitido el resurgimiento de sembradíos de coca en varias regiones del país.

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"Entonces, en efecto, la forzosa ha disminuido porque nosotros basados en la evidencia del pasado nos dimos cuenta que la radicación forzosa no era muy efectiva", explicó Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Cambio de metodología y cifras alarmantes

Aunque Miranda aseguró que la estrategia pasó de ser forzosa a voluntaria, lo cierto es que las hectáreas erradicadas son las más bajas desde 2010. "Y te estoy hablando de cifras de la Policía Nacional, no de Naciones Unidas del SIMCI, que se publica cada año, porque es que esas son cifras viejas", agregó.

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Los datos de Naciones Unidas muestran que en 2019 se erradicaron 94.000 hectáreas en los primeros cuatro meses del año; en 2020 fueron 130.147; en 2021, 103.257; y en 2026 apenas 2.289 hectáreas de manera manual.

Preocupación por expansión de grupos armados

"Una disminución del combate directo con contra la siembra de hoja de coca del 91.6%, es increíble, porque por el contrario, los grupos armados ilegales crecen y crecen y crecen", advirtió Javier Soler, experto en conflicto y narcotráfico.

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El panorama se agrava porque, según documentos oficiales de la Policía Antinarcóticos, el gobierno de Gustavo Petro lleva tres años sin contratar servicios de erradicación manual.

Las licitaciones, que deberían garantizar la continuidad de estas operaciones, permanecen en duda mientras los cultivos ilícitos avanzan y consolidan el poder de las organizaciones criminales.

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