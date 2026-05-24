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Distrito anuncia nuevas acciones para mejorar protección frente a ataques digitales

Alcaldía de Bogotá anuncia nuevas acciones para reforzar seguridad digital. ¿En qué consiste la alianza con Kaspersky?

Distrito anuncia nuevas acciones para reforzar seguridad digital
Robos cibernéticos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
09:09 p. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá y Kaspersky firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la ciberseguridad en la capital. El acuerdo contempla capacitación técnica, alfabetización digital, intercambio de inteligencia sobre amenazas y protección de infraestructura crítica en la ciudad.

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La firma oficial se realizó en Bogotá y contó con la presencia de Eugene Kaspersky, Daniela Álvarez de Lugo, gerente general para Norte de Latinoamérica, y Diana Celis Mora, consejera TIC del Distrito.

¿Qué incluye la alianza entre Bogotá y Kaspersky?

El convenio establece cuatro líneas de acción enfocadas en fortalecer la preparación digital de Bogotá frente a los crecientes riesgos cibernéticos.

Uno de los puntos centrales será la formación técnica para funcionarios y equipos TIC del Distrito, quienes recibirán capacitaciones virtuales y presenciales en temas de ciberseguridad y respuesta a incidentes digitales.

Además, se desarrollarán campañas de alfabetización digital dirigidas a la ciudadanía. Estas iniciativas estarán basadas en contenidos creados por los Centros de Expertise de Kaspersky, encargados de investigar amenazas y ataques cibernéticos a nivel global.

Otro componente clave será el intercambio de inteligencia de amenazas. Ambas partes compartirán información técnica sobre posibles ciberataques que afecten servicios o entidades de la ciudad.

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La alianza también contempla apoyo técnico para fortalecer estándares y marcos de seguridad aplicados a la infraestructura crítica de Bogotá.

¿Por qué Bogotá busca reforzar su seguridad digital?

El acuerdo llega en un momento en el que Bogotá ha acelerado la digitalización de trámites, servicios públicos y conectividad. Ese avance tecnológico también ha incrementado los desafíos relacionados con protección de datos, ataques informáticos y seguridad digital.

Desde la administración distrital señalaron que la meta es fortalecer tanto las capacidades institucionales como la preparación ciudadana frente a riesgos cibernéticos.

Para Kaspersky, el convenio representa además un paso importante en su presencia en Colombia. La compañía abrió en 2024 su oficina y Centro de Transparencia en Bogotá, consolidando a la capital como centro de operaciones para Norte de Latinoamérica.

Daniela Álvarez de Lugo aseguró que la cooperación público-privada es clave para enfrentar el cibercrimen en la región, mientras que Diana Celis Mora destacó que la tecnología también debe entenderse como una herramienta de protección para ciudadanos y empresas.

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La implementación de este acuerdo comenzará en los próximos meses y se enfocará en reforzar la seguridad digital de la ciudad en un contexto donde las amenazas cibernéticas siguen creciendo a nivel global.

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