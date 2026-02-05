Subió el costo de ingreso a San Andrés: en esto quedó para el 2026

Viajar al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2026 implicará un nuevo ajuste en uno de los costos obligatorios para los visitantes. Las autoridades departamentales confirmaron el valor actualizado de la tarjeta de turismo, el documento que deben pagar tanto nacionales como extranjeros al momento de ingresar a la isla y que funciona como un mecanismo de control migratorio y poblacional.

Este requisito, que se cancela antes o durante el proceso de viaje, es indispensable para cualquier persona que no resida en el archipiélago. Con el paso de los años, el valor de este documento ha tenido incrementos periódicos, lo que ha generado debate entre viajeros y operadores turísticos, especialmente teniendo en cuenta que San Andrés sigue siendo uno de los destinos más visitados del país.

Nuevo valor para la tarjeta de turismo en 2026

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026, expedido por la Gobernación del Archipiélago, el costo de la tarjeta de turismo quedó fijado en 153.000 pesos para este año. El valor aplica por igual a turistas nacionales y extranjeros que ingresen a cualquiera de las islas del territorio.

El ajuste representa un aumento de 7.000 pesos frente a la tarifa que estuvo vigente hasta inicios de 2026, cuando el costo era de 146.000 pesos. Este incremento hace parte de la actualización anual basada en la Unidad de Valor Tributario (UVT), indicador definido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que para el presente año fue fijado en 52.374 pesos.

Quiénes deben pagar y quiénes están exentos

La tarjeta de turismo es un requisito obligatorio para la mayoría de visitantes y se exige como parte de los controles de ingreso al archipiélago. Su propósito principal es regular el flujo de turistas y contribuir a la sostenibilidad del territorio, teniendo en cuenta las limitaciones ambientales y de infraestructura de las islas.

Sin embargo, existen algunas excepciones. No deben pagar este documento los menores de siete años, las personas nacidas en San Andrés ni los residentes debidamente acreditados en el archipiélago. Estos grupos mantienen el beneficio de ingreso sin costo, de acuerdo con la normativa vigente.

Con este nuevo valor, los viajeros deberán tener en cuenta el incremento dentro de su presupuesto para 2026. Aunque el ajuste es anual, el costo de la tarjeta de turismo sigue siendo uno de los factores que influyen en el precio final de los viajes a uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano.