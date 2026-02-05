CANAL RCN
Giovanny Ayala vuelve a generar polémica tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante de música popular hizo unos nuevos comentarios relacionados al fallecimiento de su colega que han generado discordia en redes sociales.

FOTO: Giovanny Ayala - IG

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
07:26 p. m.
Tras el homenaje realizado a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 14 de enero, la conversación en torno a la música popular colombiana tomó un nuevo rumbo. A partir de ese momento, Giovanny Ayala generó polémica en redes sociales, no solo por su ausencia en el evento, sino por una serie de declaraciones que ha entregado hasta la fecha.

En su momento, Ayala habló las razones por las cuales no asistió, pero aprovechó para criticar la actitud de algunos de los presentes, pues a su manera de ver no se comportaron con el respeto que merecía la familia de Yeison.

Nuevas declaraciones de Giovanny Ayala en redes sociales

En un video compartido en sus redes, Giovanny Ayala se refirió directamente a las conversaciones que, según él, se dan entre cantantes del género. “Yo los escucho hablar a todos mis pollitos, que quién es el que se va a montar en el trono, quién es el rey ahora”, expresó, marcando distancia frente a esa narrativa de jerarquías y títulos.

El cantante fue enfático al señalar que no considera relevante la discusión sobre coronas o reinados dentro de la música popular. En sus palabras, “no pensemos que tronos y que reyes, el único rey es papá Dios”.

Reacciones y lectura del mensaje en la música popular colombiana

Las palabras de Ayala no pasaron desapercibidas. En redes sociales, cientos de usuarios interpretaron su mensaje como una crítica directa a colegas que, tras el homenaje a Yeison Jiménez, han sido vinculados al debate sobre quién ocuparía ese lugar simbólico en el género.

Además, el cantante invitó a sus colegas a centrarse en la creación musical: hacer éxitos, canciones y construir cada uno una “bonita carrera”.

