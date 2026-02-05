Ciudadanos tendrán beneficio de vivienda al que pueden aplicar: deben tener estos ingresos

El panorama inmobiliario en Colombia para este 2026 inicia con una noticia alentadora para miles de familias: la oferta de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) se mantiene robusta, respaldada por un ajuste en los montos de los subsidios tras el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) a 1.750.905 pesos.

Actualmente, los ciudadanos que demuestren ingresos familiares de entre uno y cuatro salarios mínimos (es decir, hasta 7.003.620 pesos) cuentan con un abanico de opciones que van desde ayudas estatales hasta beneficios regionales y de cajas de compensación.

Estos son los ingresos que deben tener para acceder a los beneficios

El acceso a estos beneficios está directamente relacionado con la capacidad adquisitiva del hogar. Para este año, las cifras se han actualizado de la siguiente manera:

Hogares con ingresos hasta 2 SMMLV ($3.501.810): Pueden recibir un subsidio de hasta 30 SMMLV, equivalente a $52.527.150, destinado principalmente a la cuota inicial.

Hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV ($7.003.620): El monto asignado es de 20 SMMLV, lo que representa un apoyo de $35.018.100.

Además, existe la modalidad de concurrencia de subsidios, que permite a las familias más vulnerables sumar el aporte de su Caja de Compensación con el del Gobierno Nacional (Mi Casa Ya), logrando ayudas que pueden superar los 87 millones de pesos en total.

Programas locales: El "plus" de las regiones

Ciudades como Bogotá han reforzado su apuesta con programas como "Oferta Preferente" y "Reduce tu Cuota". Este último es particularmente atractivo en 2026, ya que entrega un auxilio mensual de aproximadamente $437.726 durante los primeros cuatro años del crédito, aliviando significativamente la carga financiera mensual.

Por su parte, en departamentos como Antioquia y el Atlántico, los programas "VIVA" y "Mi Casa Bacana" ofrecen aportes adicionales que se suman a las ayudas nacionales, facilitando el cierre financiero en proyectos cuyo valor no supere los 150 SMMLV ($262.635.750).