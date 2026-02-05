CANAL RCN
Economía

Ciudadanos tendrán beneficio de vivienda al que pueden aplicar: deben tener estos ingresos

Este programa permite que más personas puedan acceder a importantes beneficios.

Remates de Casas y aptos en Davivienda
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama inmobiliario en Colombia para este 2026 inicia con una noticia alentadora para miles de familias: la oferta de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) se mantiene robusta, respaldada por un ajuste en los montos de los subsidios tras el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) a 1.750.905 pesos.

Habilitan nuevos cupos para obtener subsidio de 230 mil pesos: link para consultar con su cédula
RELACIONADO

Habilitan nuevos cupos para obtener subsidio de 230 mil pesos: link para consultar con su cédula

Actualmente, los ciudadanos que demuestren ingresos familiares de entre uno y cuatro salarios mínimos (es decir, hasta 7.003.620 pesos) cuentan con un abanico de opciones que van desde ayudas estatales hasta beneficios regionales y de cajas de compensación.

Estos son los ingresos que deben tener para acceder a los beneficios

El acceso a estos beneficios está directamente relacionado con la capacidad adquisitiva del hogar. Para este año, las cifras se han actualizado de la siguiente manera:

  • Hogares con ingresos hasta 2 SMMLV ($3.501.810): Pueden recibir un subsidio de hasta 30 SMMLV, equivalente a $52.527.150, destinado principalmente a la cuota inicial.
  • Hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV ($7.003.620): El monto asignado es de 20 SMMLV, lo que representa un apoyo de $35.018.100.

Además, existe la modalidad de concurrencia de subsidios, que permite a las familias más vulnerables sumar el aporte de su Caja de Compensación con el del Gobierno Nacional (Mi Casa Ya), logrando ayudas que pueden superar los 87 millones de pesos en total.

Programas locales: El "plus" de las regiones

Ciudades como Bogotá han reforzado su apuesta con programas como "Oferta Preferente" y "Reduce tu Cuota". Este último es particularmente atractivo en 2026, ya que entrega un auxilio mensual de aproximadamente $437.726 durante los primeros cuatro años del crédito, aliviando significativamente la carga financiera mensual.

Por su parte, en departamentos como Antioquia y el Atlántico, los programas "VIVA" y "Mi Casa Bacana" ofrecen aportes adicionales que se suman a las ayudas nacionales, facilitando el cierre financiero en proyectos cuyo valor no supere los 150 SMMLV ($262.635.750).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

San Andrés

Subió el costo de ingreso a San Andrés: en esto quedó para el 2026

Finanzas personales

Estos son los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026: tome nota

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

Otras Noticias

James Rodríguez

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

James Rodríguez ya llegó a un acuerdo verbal con su nuevo equipo, el cual será por lo menos hasta el Mundial de Estados Unidos.

Clan del Golfo

¿Se suspendió la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’? Esto se sabe

Este hombre es el máximo cabecilla del Clan del Golfo y fue pedido en extradición por Estados Unidos.

Artistas

Juliana Calderón rompió en llanto y contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez

Venezuela

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro