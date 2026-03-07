El nuevo lujo inmobiliario: el 'boom' de las casas de autor seduce al capital colombiano

En el residencial de alto nivel, todos tienen mármol, domótica y piscina. Lo verdaderamente escaso ya no son los metros cuadrados: es la autoría. El mercado vive un desplazamiento silencioso hacia el "diseño como procedencia" —la casa entendida no como producto, sino como obra firmada por un autor reconocible—, y ese atributo, a diferencia de la superficie, no se puede replicar.

La lógica es la misma que rige el arte o el diseño de colección: el valor no está solo en el material, sino en la mano que lo concibió. En la vivienda de alta gama, una casa de autor combina dos cosas que rara vez coinciden: la racionalidad de una inversión patrimonial y la singularidad de una pieza irrepetible.

En Barcelona, una residencia que encarna ese cambio se encuentra en La Bonanova, en el corazón de la Zona Alta. Comercializada por la consultora inmobiliaria Dils Lucas Fox, la casa fue diseñada por el arquitecto Carlos Ferrater —fundador de OAB (Office of Architecture in Barcelona) y autor de algunos de los edificios civiles y hoteles más reconocidos del país—, lo que la convierte en un caso de estudio del lujo entendido como obra de autor.

Quién firma la casa

Carlos Ferrater (Barcelona, 1944) es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, académico de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi e International Fellow del Royal Institute of British Architects (RIBA). Recibió el Premio Nacional de Arquitectura de España —en dos ocasiones (2001 y 2009)— y es autor de obras de referencia como el Jardín Botánico de Barcelona, el Palacio de Congresos de Cataluña y la Estación de Zaragoza-Delicias, además de hoteles de alto nivel como el Rey Juan Carlos I (hoy Fairmont) y el Mandarin Oriental, ambos en Barcelona.

Su pensamiento ofrece la mejor llave para leer la casa. "La luz es la materia prima de la arquitectura", ha resumido Ferrater en entrevista. Y sobre lo que no puede faltar en una vivienda, su respuesta es desarmante: felicidad —"debes vivir feliz en tu casa"—, una idea que él traduce en proyectar para la vida concreta de quien la habita.

La casa, leída a través de la luz

Sobre una parcela de 1,039 m², la residencia despliega 728 m² construidos, recientemente reformados. En la planta baja, el recorrido va del vestíbulo a una sala de cine privada y de ahí al salón-comedor, que se abre directamente a la terraza, al jardín y a la piscina —la luz y el exterior como protagonistas, más que el metraje—. La cocina, equipada y con entrada de servicio independiente, mira al jardín lateral.

La planta primera reúne cuatro habitaciones dobles, todas en suite, y una suite principal que suma vestidor, despacho y terraza privada. El nivel inferior añade una sala multiusos ideal como gimnasio, lavandería y una habitación adicional en suite para servicio o invitados.

Suelos de madera, triple acristalamiento, calefacción por suelo radiante, ascensor y domótica completan una casa pensada, en sus propias palabras de catálogo, como hogar familiar. Está en un entorno cerrado y seguro de Sant Gervasi, cerca de colegios internacionales y con acceso rápido a la Ronda de Dalt; el aeropuerto y la playa quedan a corta distancia.

Un idioma que Colombia reconoce

Para el colombiano, la idea de la casa de autor no es ajena. Colombia venera a sus propios maestros de la arquitectura —con Rogelio Salmona y su trabajo de la luz, el agua y la materia a la cabeza— y entiende por instinto que una obra firmada vale distinto que una construcción anónima. No es un capricho extranjero, es una sensibilidad compartida, la del país que reconoce el peso de un autor.

Por qué una casa en Barcelona importa en Colombia

La conexión no es solo cultural; es de mercado, y reciente. Los colombianos se han vuelto uno de los grupos latinoamericanos más activos del inmobiliario español: solo en el último semestre registraron más de 1,000 transacciones de vivienda en España, donde ya viven legalmente más de 600,000 colombianos. Y el motivo cambió, de la afinidad cultural y la segunda residencia se pasó a una lógica de inversión y diversificación patrimonial.

En el segmento de lujo, el peso es aún mayor. Mexicanos, colombianos y venezolanos figuran entre los compradores que hoy mueven el inmobiliario premium español, con precios que en ciertos barrios alcanzan los 16,500 €/m²; según la consultora Barnes, alrededor del 92% de los clientes de lujo en España son extranjeros. En Barcelona, por encima de los 2 millones de euros la clientela es prácticamente 100% internacional, y entre las motivaciones latinoamericanas pesan la diversificación, la calidad de vida y la educación de los hijos en colegios internacionales —un dato que conecta directamente con enclaves como Sant Gervasi—.

Allí está la otra clave: la Zona Alta —Pedralbes, Sant Gervasi y Sarrià— es el epicentro de la exclusividad barcelonesa, y el "lujo real" —calidad constructiva, diseño, reputación de barrio— es estructuralmente escaso. En ese contexto, una casa firmada por Ferrater no compite por metros: compite por algo que no se puede fabricar dos veces.