Alcaldías entregarán 100 becas para funcionarios públicos: ¿cómo aplicar y qué estudios cubren?

La inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad ya no son asuntos exclusivos de las grandes empresas tecnológicas. En las entidades públicas, estas herramientas empiezan a ser determinantes para reducir tiempos de respuesta, mejorar trámites y tomar decisiones con mayor respaldo técnico.

En ese contexto, una convocatoria nacional ofrecerá 100 becas virtuales para que servidores públicos puedan cursar programas de pregrado, maestría y doctorado en áreas relacionadas con inteligencia artificial, transformación digital, innovación, liderazgo, administración pública y gestión organizacional.

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La iniciativa surge en medio de una brecha de formación avanzada dentro del sector oficial. Colombia cuenta con más de 1.4 millones de servidores públicos, pero solo cerca del 31 % tiene estudios de especialización, maestría o doctorado, de acuerdo con la información entregada por los organizadores de la convocatoria.

La falta de capacitación en temas tecnológicos puede convertirse en un obstáculo para entidades que enfrentan ciudadanos más conectados, mayor demanda de trámites digitales y la necesidad de responder con rapidez ante problemas que requieren decisiones basadas en datos.

“Cuando un funcionario público se capacita mejor, el beneficio no se queda solamente en su hoja de vida. También se refleja en trámites más ágiles, mejores decisiones y servicios más útiles para la ciudadanía”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH Group y líder de la operación de asignación de becas.

¿Qué programas incluyen las becas para servidores públicos?

Los cupos están dirigidos a funcionarios de entidades estatales de todo el país, no únicamente a quienes trabajan en las administraciones territoriales que respaldan la iniciativa.

La convocatoria cuenta con la participación de las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga y Pitalito, además de la Gobernación del Atlántico. Sin embargo, el alcance será nacional, por lo que trabajadores públicos de otros departamentos y municipios también podrán aplicar.

Dentro de la oferta académica aparecen programas enfocados en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, innovación, transformación digital, liderazgo y gestión organizacional. El propósito es que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse a procesos cotidianos de las entidades, desde la atención a ciudadanos hasta la planeación de políticas públicas.

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es la modalidad virtual. Esto permitirá que funcionarios de municipios alejados, zonas rurales o ciudades intermedias puedan acceder a estudios internacionales sin tener que trasladarse de territorio o abandonar sus funciones laborales.

Los programas serán desarrollados con la Universidad Da Vinci, de México, y la Università Telematica eCampus, de Italia. La primera ofrece programas en línea con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública mexicana, mientras que la institución italiana hace parte de las universidades telemáticas reconocidas por el Ministerio de Universidad e Investigación de ese país.

¿Hasta cuándo se puede aplicar y cuáles son los requisitos?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de julio. Los interesados deberán ingresar al portal alcaldiascol.com, elegir el programa de su interés, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

Según las condiciones anunciadas, quienes aspiren a un pregrado deberán presentar diploma de bachiller. Para las maestrías será necesario contar con título profesional y, en el caso de los doctorados, acreditar una maestría previa.

Además, los postulantes deberán entregar documento de identidad, hoja de vida actualizada, certificados académicos y disponibilidad para participar en una entrevista corta.

La organización indicó que la respuesta inicial sobre cada registro se entregará en menos de 24 horas y que la comunicación de resultados se realizará dentro de las 72 horas posteriores a la inscripción.

Antes de iniciar el proceso, los aspirantes también deberán tener en cuenta que los títulos serán expedidos por universidades extranjeras. Por eso, quienes necesiten usar esos estudios para concursos, ascensos, requisitos laborales o efectos académicos en Colombia deberán revisar las condiciones de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.

Los estudios se desarrollarán con la Universidad Da Vinci, de México, y la Università Telematica eCampus, de Italia. Al tratarse de títulos expedidos por instituciones extranjeras, los aspirantes deberán revisar las condiciones de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, especialmente si requieren que el programa tenga efectos para ascensos, concursos o requisitos laborales dentro del sector público colombiano.