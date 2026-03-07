VIDEO | Impresionante vendaval en La Loma, Cesar, deja más de 400 familias damnificadas

Una grave emergencia se registra en el corregimiento minero de La Loma, luego de que un fuerte vendaval azotara la población y dejara un saldo preliminar de 413 familias damnificadas.

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Daños masivos en viviendas e infraestructura

El fenómeno natural, ocurrido en la tarde de ayer, provocó destechamientos generalizados y el colapso de varias estructuras, según el reporte oficial de las autoridades locales.

El balance inicial indica que 413 viviendas resultaron con daños severos, mientras que las pérdidas materiales ya se estiman en cifras millonarias.

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Videos muestran la magnitud de la emergencia

La gravedad del vendaval quedó registrada en videos difundidos por los habitantes, donde se observa la fuerza del viento y los estragos ocasionados en techos, calles y edificaciones.

Las imágenes han generado alarma en la comunidad y evidencian la magnitud del desastre que mantiene en emergencia a este corregimiento del municipio de El Paso.