El peligroso método con el que están robando la prima de junio a miles de colombianos

La llegada de la prima de junio es uno de los momentos más esperados por miles de trabajadores que planean pagar deudas, ahorrar o darse un gusto a mitad de año. Sin embargo, esta temporada de alivio financiero también se ha convertido en el "agosto" de los ciberdelincuentes.

En las últimas semanas, las autoridades de delitos informáticos han encendido las alarmas tras detectar una sofisticada modalidad de estafa que está dejando las cuentas bancarias en cero en cuestión de minutos.

Si usted está esperando este dinero o ya lo tiene en su cuenta, preste mucha atención a cómo operan estos delincuentes para no caer en la trampa.

Así funciona la estafa del "falso paquete" o "actualización de datos"

La ingeniería social es el arma principal de los ladrones en esta temporada. A diferencia de los robos físicos en cajeros automáticos, este método opera de forma digital y silenciosa a través de mensajes de texto (SMS) o cadenas de WhatsApp.

La modalidad más reportada en los últimos días funciona así: el usuario recibe un mensaje urgente que simula ser de una empresa de mensajería muy conocida o de su propia entidad bancaria.

El texto suele decir algo como: “Su paquete no pudo ser entregado por falta de datos, actualice su dirección aquí” o “Detectamos un movimiento sospechoso en su cuenta, bloquee el retiro de su prima ingresando a este enlace”.

Al hacer clic en el link, la víctima es dirigida a una página web idéntica a la de su banco. Al intentar "iniciar sesión", lo que realmente está haciendo es entregarle en bandeja de plata sus contraseñas, números de tarjeta y claves dinámicas a los delincuentes. En menos de cinco minutos, los fondos de la prima son desviados a otras cuentas mediante transferencias virtuales.

¿Cómo proteger la prima de junio de los ciberdelincuentes?

La prevención es la única vacuna efectiva contra el fraude digital. Expertos en seguridad informática recomiendan activar las siguientes pautas de inmediato: