🔴EN VIVO🔴 Suiza vs. Bosnia: siga en directo la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026

La segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 trae un duelo que puede empezar a definir el futuro de dos selecciones que aún buscan su primera victoria en el torneo. Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este jueves en Los Ángeles con la obligación de sumar tres puntos y tomar ventaja en una zona que ha demostrado ser más pareja de lo esperado.

Ambos equipos llegan tras empatar en su debut. Los suizos igualaron 1-1 frente a Catar, mientras que Bosnia también repartió puntos con Canadá tras un partido intenso que terminó con el mismo marcador.

Hora y cómo ver Suiza vs. Bosnia

Estos resultados dejaron a las cuatro selecciones del grupo con una unidad, por lo que cualquier victoria podría cambiar el panorama de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del compromiso desde las 2:00 p. m., hora colombiana, a través de la señal principal del Canal RCN, la aplicación oficial, el canal de YouTube y la red social TikTok.

Un partido clave para mover la tabla del Grupo B

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles, escenario que recibirá a dos equipos conscientes de la importancia de este compromiso. Una derrota podría complicar seriamente las aspiraciones de avanzar en el Mundial, mientras que una victoria permitiría llegar con confianza a la última fecha.

Suiza intentará imponer su experiencia internacional y mejorar la efectividad mostrada en su estreno. Bosnia, por su parte, buscará aprovechar los espacios y dar un golpe importante en una de las zonas más equilibradas de la competencia.

La curiosa historia detrás de este enfrentamiento

Más allá de lo deportivo, este partido también despierta interés por una particular coincidencia. Muchos analistas consideran que, por tradición y peso histórico en el fútbol europeo, este podría haber sido un duelo protagonizado por Italia si la selección azzurra hubiese conseguido su clasificación al Mundial.

Ahora, Suiza y Bosnia tienen la oportunidad de escribir su propia historia y dar un paso decisivo hacia los octavos de final. El balón está listo para rodar y la emoción del Mundial continúa en territorio estadounidense.