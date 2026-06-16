Evite sanciones: Cómo financiar el pago de la prima de mitad de año antes del 30 de junio

El mes de junio representa un periodo de alta presión financiera para el tejido empresarial en Colombia. Antes del 30 de junio de 2026, más de 10 millones de trabajadores colombianos deberán recibir el pago de la prima de mitad de año, de acuerdo con las proyecciones de Asofondos.

Este compromiso legal, estipulado en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, obliga a las compañías a buscar alternativas urgentes de liquidez para proteger su flujo de caja.

La situación es especialmente compleja este año. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 90% del tejido empresarial del país con más de 1.9 millones de unidades productivas, enfrentan un reto financiero acumulado: el impacto del incremento del 23% en el salario mínimo. Esta medida elevó de forma directa los costos de los beneficios laborales, haciendo que la prima de servicios de este periodo resulte sustancialmente más costosa para las organizaciones.

Frente a este panorama de baja liquidez, las opciones de financiamiento tradicional a través de créditos bancarios han pasado a un segundo plano debido a sus altos costos e intereses. En su lugar, el factoring se posiciona como el gran salvavidas de la temporada.

Factoring: Liquidez inmediata sin endeudamiento

Para mitigar este impacto, Colombia Plataform, una de las fintech líderes en financiamiento alternativo en el país, anunció que proyecta desembolsar cerca de $20.000 millones de pesos a las empresas colombianas a través de su modelo de factoring digital. El objetivo es permitir que las mipymes cumplan a tiempo con el pago de esta prestación social sin desestabilizar su operación.

Mario Márquez, cofundador de la fintech, explica las ventajas de este mecanismo frente a la banca tradicional:

"Sabemos que junio es un mes de alta presión para las cajas de las empresas y nuestro objetivo en Plataform es democratizar el acceso al capital de trabajo. No queremos que los empresarios dejen de pagar sus obligaciones o se sobreendeuden con intereses imposibles de pagar; por ello, buscamos que entiendan que pueden utilizar sus propias facturas para tener la liquidez que necesitan".

El funcionamiento del modelo es sencillo y eficiente. Cuando una empresa vende productos o servicios a un cliente a plazos (por ejemplo, a 60 o 90 días), emite una factura electrónica. En lugar de esperar ese tiempo para recibir el dinero, la empresa puede vender dicha factura a Colombia Plataform a través de su ecosistema transaccional 100% digital ([www.plataform.com](https://www.plataform.com)).

La fintech anticipa el valor en tiempos mínimos cobrando un pequeño porcentaje por el servicio, y posteriormente, el cliente final paga directamente a la plataforma al cumplirse el plazo inicial.

El riesgo de incumplir la ley laboral

La urgencia de las empresas por acceder a este tipo de alivios financieros no es menor. El marco legal colombiano es estricto: no realizar el pago de la prima de servicios antes de la fecha límite expone a las compañías a graves consecuencias. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades laborales pueden oscilar entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin contar la demanda de indemnizaciones moratorias por cada día de retraso en favor del trabajador.

En este contexto, anticiparse mediante soluciones tecnológicas y de financiamiento alternativo como el factoring no solo garantiza la estabilidad laboral y el bienestar de los colaboradores, sino que protege la salud financiera y la reputación operativa de las empresas colombianas en un año de grandes desafíos económicos.