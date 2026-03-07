Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo en Colombia no solo implicará la apertura de miles de puestos de votación en todo el país.

También vendrá acompañada de varias medidas de seguridad adoptadas por las autoridades para garantizar el orden público durante el proceso democrático.

Entre esas disposiciones se encuentra la posible restricción del parrillero en motocicleta, una medida que suele aplicarse en diferentes ciudades durante elecciones para prevenir alteraciones del orden público.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0188 de 2026, en el que se establecen varias reglas de seguridad antes, durante y después de las votaciones. Sin embargo, el documento no impone una prohibición general del parrillero en todo el territorio nacional, sino que deja la decisión en manos de alcaldes y gobernadores.

Ciudades donde habrá restricción de parrillero por elecciones

Algunas ciudades ya confirmaron medidas específicas para la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. Una de ellas es Pereira, donde la Alcaldía anunció la restricción del parrillero en motocicleta para hombres y mujeres mayores de 14 años.

La medida hace parte de un paquete de seguridad que también incluye la prohibición del traslado de escombros, cilindros de gas y el uso de drones durante la jornada electoral.

Otra ciudad que aplicará restricciones es Villavicencio. Allí, además de la ley seca que regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 p. m. del domingo, también se decretó la prohibición del parrillero hombre en motocicleta para ciudadanos entre los 12 y 65 años de edad.

En Tunja, por su parte, las autoridades activaron un plan de seguridad que contempla varias medidas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo. Entre ellas está la prohibición del parrillero en motocicletas.

Restricción puede variar en otras ciudades del país

En otras capitales del país la medida aún depende de decretos locales. Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga suelen implementar controles similares durante procesos electorales.

En estos casos, las restricciones pueden variar según la ciudad, ya sea limitando el parrillero durante ciertas horas o aplicando la medida en zonas específicas cercanas a puestos de votación.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar los decretos locales para conocer las medidas vigentes y así evitar sanciones durante la jornada electoral.