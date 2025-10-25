Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida

Para garantizar la tranquilidad y el desarrollo de la jornada de elecciones del domingo, 26 de octubre, la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que la medida de Ley Seca será aplicada durante el fin de semana:

“Con motivo de la jornada de consultas internas de partidos y movimientos políticos convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil este domingo, 26 de octubre, el Gobierno Distrital anuncia que habrá ley seca desde las 03:00 a.m. del domingo, 26 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes, 27 de octubre de 2025”, se lee en un pronunciamiento reciente de la Secretaría de Seguridad.

Con la Ley Seca activa desde la madrugada del domingo y hasta primera hora del lunes, queda prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas en la ciudad y su consumo en espacios públicos.

¿Por qué fue decretada la Ley Seca?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la medida fue adoptada por solicitud de la Policía Metropolitana de Bogotá, en respuesta a la demanda de capacidades operativas requeridas para garantizar la seguridad durante la jornada.

Además, se espera que, al prohibir la venta y consumo de alcohol en lugares públicos, puedan ofrecer “plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos. Para la Administración Distrital es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad”.

¿Qué se vota este domingo 26 de octubre?

Todo ciudadano mayor de edad, inscrito en el censo electoral, podrá participar de la jornada del domingo en la consulta del Pacto Histórico.

Al llegar a su lugar de votación recibirán tres tarjetones para: 1. Escoger un candidato que represente a la coalición en la consulta presidencial del frente amplio, 2. Escoger sus candidatos de preferencia en la lista al Senado (los que más votos reciban, ocuparán los primeros puestos en la lista cerrada y tendrán mayores oportunidades de conseguir una curul) y 3. Escoger sus candidatos de preferencia en la Cámara de Representantes (los que más votos reciban, ocuparán los primeros puestos en la lista cerrada y tendrán mayores oportunidades de conseguir una curul).