¿En qué andan Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y sus fórmulas vicepresidenciales?

Los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial desarrollan estrategias diferenciadas mientras el país se prepara para la definición electoral.

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Abelardo de la Espriella mantiene su campaña desde Barranquilla, mientras Iván Cepeda intensifica reuniones con sectores del centro político para ampliar su base de apoyo.

Un aspecto que genera expectativa es la ausencia de acuerdos entre ambas campañas para realizar un debate presidencial. Hasta el momento, ninguno de los dos equipos ha confirmado su participación en un encuentro cara a cara que permita a los electores comparar propuestas y posiciones frente a los principales desafíos del país.

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Abelardo de la Espriella destapó su agenda ABC

Desde su cuenta de X, de la Espriella cuestionó la participación del presidente Gustavo Petro en el proceso electoral, señalando una presunta inclinación hacia la campaña de izquierda.

Tengo información de inteligencia que ya denuncié según la cual están preparando y ya empezaron a salir a las calles un estallido social de la mano de jóvenes instrumentalizados de la minga indígena y del caos.

La campaña del ‘outsider’ presentó formalmente su propuesta programática a través de José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, quien dio a conocer la denominada agenda ABC. Esta iniciativa concentra propuestas en tres áreas fundamentales: economía, medioambiente y salud.

"Nosotros somos la única propuesta que en el marco de esa Colombia Milagro le está hablando al país de fortalecer, dignificar a todo el personal de la salud", explicó José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial.

Iván Cépeda busca establecer nuevas alianzas

Por su parte, el candidato Iván Cepeda ha sostenido diversas reuniones privadas enfocadas en consolidar alianzas que le permitan superar al candidato de derecha en la segunda vuelta. Los integrantes del Frente por la Vida y congresistas del Pacto Histórico buscan establecer acercamientos con liderazgos del centro político para ampliar su caudal electoral.

Sobre las negociaciones en curso, Cepeda manifestó:

Yo mismo en la construcción de las alianzas que todas se han materializado hasta el momento así que yo creo que ahí hay un buen partido.

El candidato expresó confianza en los acuerdos políticos que su campaña viene desarrollando con diversos sectores.

Aida Quilqué, fórmula vicepresidencial de Cepeda, delineó los ejes de movilización de la campaña para las próximas semanas: "Tenemos una potencialidad importante para reforzar campañas con la juventud, con las mujeres, con las organizaciones sociales”.