Registraduría responde a denuncias del presidente Petro sobre un "posible fraude"

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió este 2 de junio a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X, donde planteó la existencia de un posible fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

A través de un comunicado oficial, la entidad rechazó varios de los señalamientos y presentó aclaraciones sobre el censo electoral, el número de mesas de votación, el potencial de votantes y el funcionamiento del software electoral.

Petro aseguró que dispone de información para demostrar presuntas irregularidades relacionadas con modificaciones al software utilizado en el proceso electoral, cambios en el censo de votantes y la existencia de mesas con una participación superior a la que considera físicamente posible.

¿Qué respondió la Registraduría sobre el censo electoral de las elecciones 2026?

La Registraduría afirmó que no es cierto que el censo electoral oficial se hubiera cerrado dos meses antes de los comicios. Según el documento, el 31 de marzo de 2026 concluyó únicamente el proceso de inscripción de ciudadanos para votar, conforme al calendario electoral y a lo establecido en la Ley 1475 de 2011.

La entidad precisó que el censo electoral definitivo quedó cerrado el 30 de abril de 2026 con un total de 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y en el exterior. De acuerdo con el comunicado, esta información fue socializada ese mismo día con las agrupaciones políticas y posteriormente divulgada a través de los canales oficiales de la entidad.

Además, indicó que el 22 de mayo fue entregada a las campañas políticas una aplicación de consulta individual del censo electoral para verificar el puesto de votación de cualquier ciudadano, como parte de los mecanismos de transparencia implementados durante el proceso.

¿Qué explicó la Registraduría sobre las mesas de votación y el software electoral?

Respecto a las denuncias sobre mesas con altas cifras de votación, la Registraduría señaló que los potenciales de votantes por mesa fueron publicados mediante las resoluciones 4601 y 4602 del 4 de mayo y entregados a las organizaciones políticas el mismo día.

Se explicó que mientras algunas mesas tienen asignados 360 ciudadanos en cabeceras municipales y corregimientos, otras, especialmente en puestos censo como Corferias en Bogotá, pueden concentrar 500, 800 o incluso 1.200 ciudadanos. Por esta razón, sostuvo que resulta entendible que más de 5.300 mesas hayan registrado votaciones superiores a los 300 sufragantes.

Frente a los cuestionamientos sobre presuntas modificaciones al software electoral el 26 de mayo de 2026, la Registraduría aseguró que no se realizó ningún cambio a los sistemas utilizados en las elecciones.

Según la entidad, las fechas y horas mencionadas por Petro corresponden al momento en que fueron puestos a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada “Básicos auditores presidente 2026” y el archivo de la División Política Electoral (DIVIPOL).

Asimismo, advirtió que ha identificado formularios E-14 manipulados y alterados mediante inteligencia artificial que están siendo difundidos en redes sociales y que no corresponden a las actas reales de las mesas de votación.

Finalmente, la entidad invitó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación a continuar acompañando y vigilando el proceso de la segunda vuelta presidencial.