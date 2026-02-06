Junior castigó un error de Nacional y va ganando la final: vea el gol de Castrillón

Junior de Barranquilla salió decidido a imponer condiciones en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 y encontró rápidamente el premio a su presión ofensiva frente a Atlético Nacional. El conjunto 'tiburón' abrió el marcador en los primeros minutos del compromiso disputado en el estadio Metropolitano, desatando la locura entre los hinchas que llenaron las tribunas para acompañar al equipo en el primer round de la serie definitiva.

Junior derrota 1-0 a Nacional en la final de ida

La jugada nació tras un potente remate de Barrios que complicó al arquero Harlen Castillo. Aunque el guardameta alcanzó a tocar el balón, no pudo controlar completamente la pelota y dejó un rebote peligroso dentro del área. Bryan Castrillón apareció atento a la segunda jugada, tomó el balón con tranquilidad y definió frente al arco verdolaga para firmar el 1-0 parcial y poner a celebrar a todo Junior.

El tanto desató la euforia de los miles de aficionados presentes y confirmó el buen arranque del vigente campeón del fútbol colombiano en la primera batalla por el título.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta entre Nacional y Junior?

Pese al gol tempranero, el partido mantiene un ritmo intenso y de ida y vuelta. Tanto Junior como Atlético Nacional generan oportunidades de peligro, dejando claro por qué son los dos equipos que llegaron a la definición del campeonato.

El conjunto barranquillero hace sentir su condición de local, mientras que los antioqueños intentan reaccionar para llevarse un resultado favorable de cara al duelo decisivo.

La serie se definirá el próximo lunes 8 de junio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El compromiso está programado para las 5:00 de la tarde y allí se conocerá al nuevo campeón de la Liga BetPlay. Con la ventaja parcial conseguida en Barranquilla, Junior buscará defender la diferencia en territorio antioqueño, mientras que Nacional intentará remontar frente a su afición y quedarse con el título.