Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo

La feria Expo Empleo Mujer 2026 se realiza este viernes 6 de marzo en más de 60 puntos de atención en Colombia, con más de 20.000 vacantes disponibles en diferentes sectores económicos.

La iniciativa, liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a través de la Agencia Pública de Empleo, busca facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.

En Bogotá, uno de los puntos principales de la jornada está ubicado en la Agencia Pública de Empleo del Sena en Chapinero, en la calle 65 con carrera 13. Allí se concentran alrededor de 9.000 vacantes, en una jornada que se desarrolla entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Más de 20.000 vacantes en sectores clave de la economía

Las oportunidades laborales disponibles abarcan múltiples áreas del mercado laboral, incluyendo finanzas y administración, salud, ventas y servicios, operación de equipos y cargos de dirección o gerencia. También hay ofertas en sectores como seguridad, turismo, industria farmacéutica, alimentos, logística, call center, banca y transporte.

Según el Sena, la estrategia de ferias de empleo ha demostrado resultados en años recientes. Durante el actual gobierno se han realizado tres ediciones de Expo Empleo Mujer, en las que alrededor de 34.000 mujeres recibieron orientación ocupacional, fortaleciendo su perfil profesional y su participación en procesos de selección.

Orientación laboral y apoyo para mejorar el perfil profesional

Además de las vacantes disponibles, la jornada incluye espacios de asesoría gratuita en empleabilidad. Las asistentes pueden recibir orientación para elaborar o mejorar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y aprender a usar redes profesionales en la búsqueda de empleo.

“Invitamos a todas las mujeres colombianas a que se acerquen a estos más de 60 puntos, se inscriban y postulen su hoja de vida en las empresas”, afirmó Elsa Aurora Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del SENA, quien destacó que la información completa de la jornada está disponible en el portal de la Agencia Pública de Empleo.