CANAL RCN
Economía Video

Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo

La feria nacional liderada por el Sena conecta a miles de mujeres con empresas de diferentes sectores productivos y ofrece orientación laboral gratuita.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
07:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La feria Expo Empleo Mujer 2026 se realiza este viernes 6 de marzo en más de 60 puntos de atención en Colombia, con más de 20.000 vacantes disponibles en diferentes sectores económicos.

Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos
RELACIONADO

Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos

La iniciativa, liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a través de la Agencia Pública de Empleo, busca facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.

En Bogotá, uno de los puntos principales de la jornada está ubicado en la Agencia Pública de Empleo del Sena en Chapinero, en la calle 65 con carrera 13. Allí se concentran alrededor de 9.000 vacantes, en una jornada que se desarrolla entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Más de 20.000 vacantes en sectores clave de la economía

Las oportunidades laborales disponibles abarcan múltiples áreas del mercado laboral, incluyendo finanzas y administración, salud, ventas y servicios, operación de equipos y cargos de dirección o gerencia. También hay ofertas en sectores como seguridad, turismo, industria farmacéutica, alimentos, logística, call center, banca y transporte.

Según el Sena, la estrategia de ferias de empleo ha demostrado resultados en años recientes. Durante el actual gobierno se han realizado tres ediciones de Expo Empleo Mujer, en las que alrededor de 34.000 mujeres recibieron orientación ocupacional, fortaleciendo su perfil profesional y su participación en procesos de selección.

Orientación laboral y apoyo para mejorar el perfil profesional

Además de las vacantes disponibles, la jornada incluye espacios de asesoría gratuita en empleabilidad. Las asistentes pueden recibir orientación para elaborar o mejorar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y aprender a usar redes profesionales en la búsqueda de empleo.

Icetex busca estudiantes que quieran becarse y estudiar de manera virtual en España
RELACIONADO

Icetex busca estudiantes que quieran becarse y estudiar de manera virtual en España

“Invitamos a todas las mujeres colombianas a que se acerquen a estos más de 60 puntos, se inscriban y postulen su hoja de vida en las empresas”, afirmó Elsa Aurora Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del SENA, quien destacó que la información completa de la jornada está disponible en el portal de la Agencia Pública de Empleo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Importantes acuerdos entre el Gobierno Nacional y los bancos para los afectados por lluvias

Subasta

Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 5 de marzo de 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Video dejó al descubierto a una mujer que saqueó una caja registradora de un local en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer se escabulle dentro de un almacén y lo que ocurre después.

Yina Calderón

“Salte del juego ya”: Yina Calderón se despacha contra Melissa Gate y la invita a cambiar

La creadora de contenido tomó un espacio en sus redes sociales para responder a los más recientes comentarios de Gate.

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

Bogotá

Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores