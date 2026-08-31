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Oferta de empleo: más de 500 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reveló los requisitos y las fechas para postularse a las vacantes ofertadas.

Feria de empleo del Sena
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
01:44 p. m.
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572 vacantes laborales se encuentran disponibles en Bogotá con postulación virtual hasta este sábado 5 de septiembre. Según la Alcaldía de Bogotá, las oportunidades laborales van dirigidas a jóvenes de 18 a 28 años con perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en las áreas señaladas a continuación.

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Ofertas laborales en Bogotá hasta el 5 de septiembre

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), con su estrategia ‘Talento Capital’, han publicado 572 vacantes laborales hasta el sábado 5 de septiembre de 2026.

Según María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, esta estrategia busca fortalecer la conexión entre el talento y las empresas que necesitan contratar.

Dentro de los perfiles requeridos se encuentran: jóvenes entre 18 y 28 años, 254 a personas sin experiencia laboral, 103 a personas mayores de 50 años y 10 a personas con discapacidad. Además, estas vacantes priorizan la vinculación de mujeres.

Algunos de los cargos que están disponibles son: Auxiliar de servicio al cliente, analista administrativa (o), auxiliar de enfermería, conductor (a) C2, asistente de restaurante, agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1, oficial hidráulico (a), montador (a) de ensamble, judicante (prácticas universitarias), operario (a) de mantenimiento locativo, representante bilingüe de servicio al cliente B2, auxiliar de soporte-PCD, jefa(e) financiera (o), entre otros.

Para consultar la totalidad de las vacantes disponibles se debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá o a la Agencia Distrital de Empleo.

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¿Cómo postularse a las vacantes?

Para postularse se debe ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co para completar la hoja de vida y postularse a la vacante de mayor interés.

Por su parte, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá dará acompañamiento a los interesados en registrar la hoja de vida en la plataforma, recibir acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

La demanda se concentrará en personas con formación media, bachillerato y educación universitaria. Las ofertas incluyen a personas que no cuentan con un nivel educativo específico para ampliar el acceso a los perfiles requeridos.

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