¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 31 de agosto de 2026! Así se cotizó

Este lunes 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, el dólar abrió en Colombia en 3.170,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense repuntó a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró por encima de la barrera de los 3.200 pesos.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 31 de agosto de 2026

En su página web oficial, el Banco de la República notificó que el dólar cerró este lunes exactamente en 3.215,00 pesos.

Eso significa que, realizando la comparación con el precio de apertura, el alza fue de 45 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.214,265 pesos, mientras que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.202,79 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, desde la mañana de este 31 de agosto de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"El FedWatch experimentó su giro más significativo desde el comunicado hawkish de junio. La probabilidad de alza para septiembre pasó del 39% de la semana anterior al 55.9%, superando por primera vez la mantención como escenario mayoritario", detalló Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, los datos inflacionarios en Estados Unidos ceden y tanto el IPP del jueves como el IPC del viernes resultan por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. Asimismo, el conflicto en Medio Oriente modera, el petróleo cede terreno, el dólar retrocede y el USDCOP podría retomar la apreciación hacia 3.120–3.160 pesos", concluyó.