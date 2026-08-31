Resultado Super Astro Sol hoy, 31 de agosto: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol de hoy, lunes 31 de agosto de 2026, vuelve a concentrar la atención de los jugadores que esperan conocer el número y el signo zodiacal ganador de la jornada.

Este popular juego de azar realiza su sorteo durante el día y entrega premios a quienes logran acertar la combinación elegida. Una vez finalizada la transmisión oficial, los participantes pueden verificar cuidadosamente su tiquete.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 31 de agosto: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este 31 de agosto de 2026 dejó como combinación ganadora un número de cuatro cifras acompañado por uno de los 12 signos del zodiaco.

Estos fueron los resultados del sorteo:

Número ganador: 7703

Signo zodiacal: Piscis.

Los jugadores deben tener presente que para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

También existen diferentes posibilidades de premio dependiendo de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos. Por esta razón, es recomendable revisar directamente el tiquete y compararlo con el resultado oficial antes de descartarlo.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador escoge un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y lo combina con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta puede variar según la cantidad que el participante decida jugar. Los premios también dependen del monto apostado y de la modalidad seleccionada.

Quienes hayan participado en el Super Astro Sol hoy, 31 de agosto, deben conservar el comprobante original en buen estado, especialmente si resultaron ganadores.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*