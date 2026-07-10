Embajada de Estados Unidos busca colombianos para trabajar en puestos con salarios de hasta 114 millones por año

Al cierre de este año 2026, la Embajada de Estados Unidos dio a conocer varias vacantes de empleo en dos de las principales ciudades del país como Bogotá y Cartagena.

De acuerdo a lo informado, los puestos abarcan áreas como comunicación, transporte, mantenimiento, aviación e ingeniería, con salarios que llegan hasta los $114.344.993 anuales, algo que llama la atención.

Esta convocataria estará abierta hasta este 7 de octubre. Exige título universitario y el manejo de inglés como temas indispensables.

¿Qué puestos buscan en la Embajada de Estados Unidos?

Entre los cargos destacados figuran el de ingeniero supervisor de operaciones de complejo, con una remuneración anual de hasta 141.935.731 pesos, y el de especialista en coordinación estratégica de contenidos, tasado en 114.344.993 pesos al año.

Asimismo, se contemplan posiciones operativas y de asistencia técnica, como personal de plomería, conducción y auxiliares administrativos, cuyos montos oscilan entre los 30 y los 50 millones de pesos anuales.

Las inscripciones para estas plazas se realizan de manera exclusiva a través de medios digitales. Los interesados deben ingresar a la plataforma ERA (Electronic Recruitment Application) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sitio oficial en el cual se detallan los perfiles profesionales exactos, las funciones específicas y las competencias requeridas para cada puesto.

Desde la misión diplomática se recuerda que los cierres de las postulaciones varían según el cargo, con fechas límite programadas a lo largo de octubre. Asimismo, se aconseja a los aspirantes verificar rigurosamente el cumplimiento del nivel de idiomas y los requisitos estipulados antes de enviar su documentación a través de los canales oficiales.