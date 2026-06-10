Plataforma de movilidad genera más de 50.000 empleos indirectos y tiene un impacto multimillonario

Un reciente estudio de impacto económico y social elaborado por la firma Ipsos Napoleón Franco reveló que la actividad habilitada por la plataforma inDrive aportó $7,45 billones de pesos a la economía colombiana, lo que equivale al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Para dimensionar el peso de estas cifras a escala macroeconómica, el informe destaca que el aporte de la compañía supera en más de cuatro veces el presupuesto asignado al sector de Comercio, Industria y Turismo, y equivale a 1,02 veces el presupuesto total del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio para 2026.

El motor de la "economía de barrio" y el empleo indirecto

El análisis técnico —basado en el modelo Insumo-Producto (Leontief) con matrices del DANE— demostró que la aplicación genera un fuerte efecto multiplicador en las comunidades locales: por cada peso ganado por un conductor dentro de la plataforma, la economía del entorno se expande dos veces.

Este dinamismo se traduce en el sostenimiento de 51.900 ocupaciones indirectas (sin contar a los conductores independientes de la red) en sectores clave como talleres mecánicos, estaciones de servicio, aseguradoras y comercios minoristas de barrio.

Juan Sebastián Uribe, Country Manager de inDrive Colombia, señaló que el objetivo desde su llegada al país en 2018 ha sido consolidar una movilidad incluyente.

“Los resultados de este estudio solo demuestran que cuando las personas tienen la libertad de elegir y negociar tarifas justas, a toda la comunidad le va mejor, transformando trayectos cotidianos en impulsos directos al bienestar de las familias”, afirmó.

Impacto en la estabilidad familiar y flexibilidad

El informe de Ipsos también profundizó en el perfil social de quienes utilizan la aplicación para generar ingresos, destacando su rol crucial en la subsistencia de los hogares:

Sostén del hogar: El 75% de los conductores encuestados indicó ser el generador principal o único de ingresos en sus familias

Flexibilidad laboral: Con un promedio de conexión de 7,8 horas diarias, el 59% de los conductores logra combinar esta actividad económica con el cuidado de hijos, adultos mayores o familiares en situación de discapacidad.

Por el lado de los usuarios, el estudio resalta la eficiencia en los tiempos de traslado: los viajes en inDrive registran un tiempo promedio de 23,6 minutos frente a los 33,1 minutos de la alternativa tradicional, lo que representa un ahorro de tiempo del 30% (casi 10 minutos por trayecto).

Además, el 80% de estos desplazamientos corresponden a motivos esenciales como estudio, trabajo o salud.