Ecosistema wellness colombiano impulsa el empleo juvenil

Una multinacional del sector fitness, ha impactado la empleabilidad de más de 5.000 personas en seis países y hoy se consolida como uno de los ecosistemas wellness con mayor crecimiento en el continente. Con 47 sedes operativas y 41 en preventa, la marca apuesta por la formación, la movilidad internacional y la promoción interna como motores para impulsar oportunidades reales para jóvenes entre 18 y 35 años.

Un ecosistema wellness que transforma el empleo juvenil en Colombia

El desempleo juvenil en Colombia continúa duplicando la tasa nacional (14,8% frente a 8,6%, según los datos del DANE), una realidad que golpea especialmente a quienes buscan su primer empleo formal. En este escenario, Action Black, un ecosistema wellness con sello colombiano, decidió ir más allá de su actividad empresarial para convertirse en una plataforma de oportunidades laborales para jóvenes de diferentes regiones del país.

La compañía ya ha impactado directamente a más de 5.000 personas en seis países, consolidando un modelo que integra empleabilidad, formación y bienestar como pilares de movilidad social.

Cómo Action Black genera oportunidades y expansión global: Foto Action Black

Expansión internacional y crecimiento sostenido del sector fitness

La industria del fitness vive un momento de transformación acelerada. Las proyecciones de Future Market Insights señalan que el mercado global de health and fitness clubs crecerá de US$136,2 mil millones en 2025 a más de US$328 mil millones en 2035, impulsado por nuevas tendencias de entrenamiento, wellness digital y experiencias funcionales.

Este contexto ha permitido que Action Black escale con rapidez. Hoy opera en ciudades como Nueva York, Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Río de Janeiro, Cali, Medellín y Bogotá. Con 47 sedes activas y 41 en preventa, la multinacional planea aumentar su capacidad operativa en un 50% para 2026.

Talento colombiano: la apuesta central del modelo Action Black

Uno de los pilares que ha diferenciado a la compañía es su política de promoción interna y el enfoque en el talento nacional. Cada vez que inauguran una sede internacional, viaja un equipo colombiano encargado de la operación, el entrenamiento y la fase comercial del proyecto.

El CEO, Wilder Zapata, destaca que este enfoque permite abrir puertas a jóvenes de Medellín y otras ciudades, brindándoles acceso a empleo formal, movilidad internacional y acompañamiento profesional. Muchos de estos colaboradores provienen de barrios en riesgo social, y hoy desarrollan sus carreras en mercados como Nueva York o Madrid.

Oportunidades para jóvenes y equipos diversos en un mercado competitivo

La fuerza laboral de Action Black está compuesta mayoritariamente por personas entre los 18 y 35 años, convirtiéndose en puerta de acceso al primer empleo para cientos de jóvenes.

Este año la compañía duplicó su equipo de trabajo, impulsada por la apertura de más de 30 nuevas sedes. Cada local genera alrededor de 10 empleos directos adicionales, lo que fortalece la presencia de la marca en cada país.

La diversidad también juega un papel estratégico: el 40% del personal son mujeres y la junta directiva es mayoritariamente femenina, contrastando con un sector tradicionalmente liderado por hombres.

Las metas de crecimiento que proyectan una revolución laboral para 2026

Mirando hacia 2026, Action Black proyecta un crecimiento de doble dígito. La expansión de las sedes en preventa y la consolidación de sus marcas satélite prometen multiplicar las oportunidades laborales para jóvenes y profesionales del sector.

La lógica es simple: más metros cuadrados de entrenamiento implican más entrenadores, equipos comerciales y personal de soporte. Con esta visión, la empresa busca consolidarse como un referente global en empleo juvenil dentro de la industria del wellness.