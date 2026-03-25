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Se acerca la separación de Nequi y Bancolombia: ¿Qué cambiará para los usuarios?

Nequi se prepara para separarse de Bancolombia. Conozca qué cambiará para los usuarios, cómo funcionará la plataforma y si su dinero o servicios se verán afectados.

Se acerca la separación de Nequi y Bancolombia: ¿Qué cambiará para los usuarios?
Foto: Bancolombia y Nequi.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
09:29 p. m.
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La billetera digital Nequi avanza en un proceso clave dentro del sistema financiero colombiana que es su separación operativa de Bancolombia.

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Aunque la noticia ha generado inquietud entre millones de usuarios, lo cierto es que el cambio no implicará modificaciones inmediatas en el uso cotidiano de la plataforma.

Desde la compañía han sido claros en que la transición será progresiva y transparente. Es decir, quienes usan la aplicación podrán seguir accediendo con normalidad, sin cambios en sus cuentas, saldos o servicios. La intención es que el proceso pase prácticamente desapercibido para los usuarios.

¿Qué cambia con la separación entre Nequi y Bancolombia?

De acuerdo con lo explicado por los directivos, la separación no significa una ruptura total. Nequi seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, el mismo conglomerado financiero al que pertenece Bancolombia, pero operará con mayor independencia en la gestión de sus recursos.

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“Nequi se concibió como una plataforma independiente. Tiene tecnología independiente, aunque tenía algunos procesos compartidos que ya estamos separando”, explicó Juan Carlos Mora a Valora Analitik.

Esto implica que la billetera digital manejará sus propios datos, cuentas y reportes financieros, sin que estos se integren directamente a los resultados de Bancolombia. En otras palabras, habrá una separación administrativa y contable, pero no un distanciamiento total entre las entidades.

¿Qué deben saber los usuarios de Nequi?

Uno de los puntos más importantes es que los usuarios no tendrán que hacer ningún trámite adicional. No será necesario cambiar contraseñas, actualizar datos o descargar una nueva aplicación.

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Según lo indicado, “no se van a dar cuenta. Lo que sí vamos a poder es ofrecer más productos y servicios”, lo que abre la puerta a futuras mejoras dentro de la plataforma.

Además, la operación diaria seguirá funcionando con normalidad: transferencias, pagos, recargas y demás servicios continuarán activos sin interrupciones.

Este movimiento también tendrá impacto en Bancolombia, ya que sus cifras financieras reflejarán la salida de una parte importante de depósitos y cartera. Sin embargo, dentro del Grupo Cibest la estructura se mantiene sólida.

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