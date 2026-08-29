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¿Por qué uno de cada cinco hogares en Colombia está conformado por una sola persona?

Vivir solo dejó de ser una situación excepcional y según el Dane, el 20,2% de los hogares del país estaba conformado por una sola persona en 2025.

¿Por qué uno de cada cinco hogares en Colombia ya está conformado por una sola persona?
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
10:52 a. m.
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Cada vez más viviendas están habitadas por una sola persona y esta transformación ya tiene un reflejo concreto en las estadísticas nacionales. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, los hogares unipersonales representaron el 20,2% de los hogares del país en 2025, frente al 18,4% registrado en 2022.

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Esto significa que actualmente uno de cada cinco hogares en Colombia está conformado por una sola persona. Al mismo tiempo, los hogares biparentales redujeron su participación: pasaron del 53,4% en 2022 al 51,3% en 2025.

El cambio no solo habla de quiénes comparten una vivienda, sino también de cómo están evolucionando las necesidades relacionadas con el hogar.

Con menos personas por vivienda, cobran importancia aspectos como el tamaño de los muebles, el almacenamiento, la distribución de los espacios y la posibilidad de utilizar una misma zona para diferentes actividades.

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Hogares más pequeños, espacios más funcionales

La disminución en el tamaño de los hogares también se refleja en el promedio nacional. En 2025, un hogar colombiano estaba conformado, en promedio, por 2,82 personas, frente a 2,86 en 2024. En Bogotá, el indicador llegó a 2,56 personas por hogar.

Esta realidad plantea nuevos desafíos para quienes viven solos o hacen parte de hogares pequeños. Los espacios multifuncionales aparecen como una alternativa para aprovechar mejor viviendas que no necesariamente requieren grandes cantidades de mobiliario.

Así, un comedor puede convertirse también en lugar de trabajo, mientras que los muebles modulares pueden cumplir funciones de almacenamiento y contribuir a ahorrar espacio. La posibilidad de adaptar los objetos a diferentes usos adquiere mayor relevancia en hogares donde cada metro cuadrado cuenta.

El cambio también está relacionado con las decisiones de consumo. Un estudio de Ipsos para Jamar, realizado en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, encontró que el 60% de los consumidores renueva sus muebles para modernizar sus espacios, mientras que el 18% lo hace por situaciones como una mudanza o el comienzo de una vida independiente.

Además, el estudio señala que el 84% de los consumidores adquirió elementos de decoración durante los últimos dos años, lo que evidencia el interés por transformar los espacios donde se vive.

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Vivir solo también cambia la manera de comprar

La vivienda empieza a ser entendida menos como un espacio fijo y más como un lugar que debe adaptarse a las necesidades de cada etapa. Para una persona que vive sola, esto puede significar elegir muebles de menor tamaño, incorporar soluciones de almacenamiento o buscar productos que permitan desarrollar diferentes actividades en un mismo lugar.

También aparece con mayor fuerza la personalización. Si antes el hogar podía pensarse principalmente desde las necesidades de una familia, los hogares unipersonales permiten que las decisiones sobre decoración, mobiliario y distribución respondan directamente a los gustos y rutinas de quien lo habita.

“Los hogares están cambiando y eso también modifica la manera en que las personas piensan sus espacios. Hoy no necesariamente se busca tener más cosas, sino encontrar soluciones que realmente respondan a las necesidades de cada persona, que sean funcionales y que, al mismo tiempo, tengan identidad”, explica Adriana Granados, jefe de proyecto de la Feria del Hogar.

Estas tendencias serán parte de la Feria del Hogar, que se realizará del 3 al 20 de septiembre en Corferias, donde se presentarán propuestas de decoración, mobiliario, tecnología, diseño y soluciones para diferentes tipos de vivienda.

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