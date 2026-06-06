Empresas en Colombia están enfrentando un reto clave en 2026: ¿cuál?

Las empresas colombianas mantienen perspectivas positivas de crecimiento para 2026, impulsadas por la incorporación de tecnología, la generación de empleo y la identificación de nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, un desafío continúa repitiéndose entre startups y pequeñas y medianas empresas: convertir ese crecimiento potencial en ventas sostenibles y escalables.

El fenómeno ocurre en un contexto donde las organizaciones buscan aumentar su productividad y fortalecer su capacidad de expansión. Aunque muchas compañías logran atraer clientes y validar sus productos o servicios, la transición hacia un modelo comercial estructurado sigue siendo una de las principales barreras para consolidar su crecimiento.

¿Por qué muchas empresas en Colombia no logran escalar sus ventas?

Uno de los principales obstáculos identificados en el ecosistema empresarial es la dependencia de los fundadores para cerrar negocios. A esto se suman dificultades como la ausencia de procesos estandarizados, la falta de indicadores claros de desempeño y equipos comerciales limitados, factores que pueden afectar la capacidad de crecimiento a largo plazo.

De acuerdo con la información suministrada por los impulsores de VendeX, numerosas compañías alcanzan una etapa en la que cuentan con clientes y un producto validado, pero encuentran dificultades para desarrollar un sistema comercial repetible que permita aumentar las ventas de manera predecible. Esta situación genera cuellos de botella que terminan frenando la expansión de las organizaciones.

La relevancia de este desafío es significativa si se tiene en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99 % del tejido empresarial colombiano y generan cerca del 80 % del empleo. En este escenario, mejorar la productividad comercial se convierte en un factor determinante para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

“Muchas compañías llegan a un punto en el que venden, tienen clientes y un producto validado, pero no logran construir un sistema comercial repetible. Ahí es donde aparecen los cuellos de botella que frenan el crecimiento”, explican Nicole Carranza y Diego Morales, cofundadores de VendeX.

¿Qué factores influyen en el crecimiento comercial sostenible?

Especialistas en desarrollo comercial coinciden en que la consolidación de procesos de ventas, el seguimiento de métricas de conversión y la optimización de la productividad de los equipos son elementos clave para alcanzar un crecimiento sostenible. La ejecución comercial aparece como uno de los aspectos más relevantes para transformar oportunidades de mercado en resultados concretos.

Como ejemplo de este proceso, se menciona el caso de YaVendió, una startup peruana que opera con más de 100 marcas en diferentes países de Latinoamérica. Según la información compartida por la organización, la empresa logró mejorar su desempeño comercial después de estructurar sus procesos de ventas y estandarizar sus herramientas de trabajo, obteniendo incrementos en su tasa de conversión y mejoras en la productividad de sus equipos.

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En respuesta a estas necesidades, diversas iniciativas de aceleración comercial han surgido en la región con el objetivo de fortalecer las capacidades de ventas de startups y empresas de servicios. Entre ellas se encuentra VendeX, un programa virtual orientado a organizaciones latinoamericanas que buscan optimizar sus procesos comerciales y consolidar nuevas etapas de crecimiento.