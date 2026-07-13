Estados Unidos anunció nuevo paquete de sanciones a entidades cubanas
La medida implica el bloqueo de los bienes de los designados, así como la prohibición de transacciones de estadounidenses con estas entidades.
Noticias RCN
01:59 p. m.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra once entidades que ejercen represión en Cuba y representan una amenaza para la isla y para la seguridad del país norteamericano.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, se trata de entidades estatales que "canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano".
Esta decisión se da dos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, hiciera un llamado a Cuba para que implemente cambios en la isla antes que sea demasiado tarde y a que libere a todos los presos políticos.
"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor", dijo.
¿Qué entidades cubanas fueron sancionadas por Estados Unidos?
Se trata de entidades que, según Estados Unidos, tienen un "papel directo en la ejecución, la facilitación y la financiación de la campaña de represión violenta del régimen cubano contra su propio pueblo" además de aquellas que generaran y canalizan los ingresos que sostienen al régimen.
Estas son las entidades sancionadas:
- Milicias de Tropas Territoriales
- Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana
- Corporación Antillana Exportadora (ANTEX SA)
- Brigadas de respuesta rápida
- Enetec SA
- Coreydan SA
- Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX)
- Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal SA (CAUDAL)
- Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR)
- Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR)
¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Estados Unidos?
Las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro, verán confiscados sus bienes en Estados Unidos y se les prohíbe entablar relaciones comerciales con empresas o individuos en su territorio, así como el acceso a servicios financieros de cualquier tipo.
La departamento indicó que "no tiene la intención de perjudicar a personas no estadounidenses (...) por participar en transacciones que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la liquidación de transacciones que involucren a Gecomex, Gemar o cualquier entidad en la que Gecomex o Gemar posean".