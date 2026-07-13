Estados Unidos anunció nuevo paquete de sanciones a entidades cubanas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra once entidades que ejercen represión en Cuba y representan una amenaza para la isla y para la seguridad del país norteamericano.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, se trata de entidades estatales que "canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano".

Esta decisión se da dos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, hiciera un llamado a Cuba para que implemente cambios en la isla antes que sea demasiado tarde y a que libere a todos los presos políticos.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor", dijo.

¿Qué entidades cubanas fueron sancionadas por Estados Unidos?

Se trata de entidades que, según Estados Unidos, tienen un "papel directo en la ejecución, la facilitación y la financiación de la campaña de represión violenta del régimen cubano contra su propio pueblo" además de aquellas que generaran y canalizan los ingresos que sostienen al régimen.

Estas son las entidades sancionadas:

Milicias de Tropas Territoriales

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana

Corporación Antillana Exportadora (ANTEX SA)

Brigadas de respuesta rápida

Enetec SA

Coreydan SA

Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX)

Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal SA (CAUDAL)

Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR)

Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR)

¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Estados Unidos?

Las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro, verán confiscados sus bienes en Estados Unidos y se les prohíbe entablar relaciones comerciales con empresas o individuos en su territorio, así como el acceso a servicios financieros de cualquier tipo.

La departamento indicó que "no tiene la intención de perjudicar a personas no estadounidenses (...) por participar en transacciones que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la liquidación de transacciones que involucren a Gecomex, Gemar o cualquier entidad en la que Gecomex o Gemar posean".