Endeavor Colombia anuncia nuevo Managing Director tras 20 años de operación en el país

Endeavor Colombia confirmó el nombramiento de Felipe Ossa como su nuevo Managing Director, marcando el inicio de una fase de renovación en la organización que impulsa empresas de alto impacto en el país.

La designación se produce en un momento clave para el emprendimiento en Colombia, en medio de la transformación que generan las tecnologías emergentes, la digitalización y los nuevos modelos de negocio que exigen mayores capacidades de escalamiento empresarial.

¿Quién es el nuevo Managing Director de Endeavor Colombia?

Felipe Ossa es MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y trabajó en Boston Consulting Group (BCG). En el ecosistema empresarial colombiano es reconocido por haber sido CEO de Merqueo, compañía respaldada por Endeavor, y por haber liderado Domicilios.com, donde participó en procesos de expansión y consolidación de mercado.

Según Julio Rojas Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de Endeavor Colombia, Ossa aporta “un entendimiento profundo de los retos reales de los emprendedores”, gracias a su experiencia directa liderando compañías de alto crecimiento.

Nueva etapa para el ecosistema emprendedor en Colombia

Desde la organización señalaron que el objetivo es fortalecer el acompañamiento estratégico a fundadores y consolidar las conexiones dentro del ecosistema, clave para generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía.

“El éxito de quienes emprenden no ocurre en aislamiento; depende de un ecosistema donde muchos actores juegan un rol”, afirmó Ossa tras su nombramiento, al destacar la importancia de construir redes sólidas para impulsar la siguiente fase de crecimiento empresarial.

Reconocimiento a la gestión anterior

Endeavor Colombia también agradeció la labor de Camila Salamanca, quien estuvo vinculada durante más de 12 años, seis de ellos como Directora Ejecutiva. Durante su gestión se amplió significativamente la red de fundadores de alto impacto y se fortaleció la experiencia de acompañamiento a emprendedores.

Con este cambio en su dirección, Endeavor Colombia busca consolidar su liderazgo dentro del ecosistema emprendedor colombiano y adaptarse a los desafíos de un entorno empresarial cada vez más competitivo y tecnológico.