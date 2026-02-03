Dueños de gatos en conjuntos residenciales tendrán dura multa: ley es muy estricta

La convivencia en propiedad horizontal en Colombia ha dado un giro en los últimos años. Lo que antes se limitaba a acuerdos de pasillo o normas, hoy se ha transformado en un robusto y estricto marco legal que busca equilibrar el derecho a la tenencia de animales con la tranquilidad de los copropietarios.

Bajo el amparo de la Ley 675 de 2001 (Propiedad Horizontal) y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los conjuntos residenciales han pasado de la sugerencia a la imposición de reglamentos internos cada vez más rigurosos.

Las administraciones, facultadas por la ley, exigen ahora el registro obligatorio de los animales ante la oficina de administración, carnés de vacunación al día y, sobre todo, un control absoluto de los desplazamientos en áreas comunes.

Dueños de gatos en conjuntos afrontarán dura multa por esta razón

Si bien los perros han sido históricamente el centro de las regulaciones, una nueva tendencia en la aplicación de la Ley 1801 de 2016 ha puesto a los gatos en el ojo del huracán. Una de las prácticas más comunes de los felinos —el deambular libremente por los techos, pasillos o balcones ajenos— ya no es vista como una "conducta natural" inofensiva, sino como un incumplimiento directo de las normas de convivencia.

De acuerdo con las actualizaciones normativas para este 2026, los propietarios que permitan que sus gatos circulen por zonas comunes sin supervisión, sin maletines de transporte o sin elementos de sujeción (como collares y correas adaptadas), se enfrentan a una sanción económica directa.

La noticia que ha sacudido a las comunidades residenciales es la aplicación de la Multa General Tipo 2, la cual, tras el ajuste inflacionario y el aumento del salario mínimo para el presente año, se ha fijado en $233.452.

Esta sanción se impone bajo el concepto de "permitir que animales de compañía deambulen sin control en espacio público o áreas comunes". Según expertos legales, la norma es clara: el gato no puede estar fuera de la unidad privada sin que su tenedor garantice que no afectará la limpieza ni la tranquilidad de los vecinos.

"Muchos dueños creen que por ser gatos no necesitan supervisión en el conjunto, pero la ley los iguala a los perros en cuanto a responsabilidad civil y de convivencia", explican juristas especializados en propiedad horizontal.

Ante la denuncia de un vecino o el registro en cámaras de seguridad del conjunto, la administración puede elevar el caso ante un inspector de policía si el diálogo interno no funciona.

Además del pago de los $233.452, el propietario podría ser obligado a costear reparaciones por daños en zonas verdes o fachadas, lo que incrementaría significativamente el costo de un descuido.