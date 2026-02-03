Taxistas en Colombia recibirán más de 30 millones para cambiar su vehículo: así pueden aplicar

El Ministerio de Transporte de Colombia ha puesto en marcha el programa de modernización del parque automotor de taxis. A través del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, el Gobierno busca incentivar la transición de los tradicionales vehículos de combustión hacia tecnologías 100% eléctricas, ofreciendo apoyos económicos que pueden alcanzar hasta los $52 millones de pesos.

Esta iniciativa, respaldada por la Ley 2294 de 2023, no solo apunta a reducir las emisiones contaminantes en las principales ciudades, sino que pretende aliviar la carga financiera de los propietarios.

Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, este programa permite "sanar la herida del bolsillo y la del aire", proyectando la renovación de hasta 54.000 taxis para el año 2036.

¿En qué consiste la ayuda para taxistas?

El programa ofrece una estructura de incentivos segmentada según la antigüedad del vehículo que se entrega para desintegración física (chatarrización):

Bono de Reposición: Los propietarios de taxis con más de 10 años de matrícula pueden recibir un incentivo de hasta $34,5 millones, equivalente al 30% del valor comercial del nuevo vehículo eléctrico.

Plus por Antigüedad: Si el taxi a reemplazar tiene 20 años o más, se suma un aporte adicional de $7,5 millones, elevando el beneficio de reposición a $42 millones.

Infraestructura de Carga: El programa incluye un subsidio de hasta $10 millones (o el 90% del costo) para la instalación de cargadores residenciales, garantizando que el conductor pueda recargar su herramienta de trabajo en casa de manera económica.

Más allá del subsidio inicial, los taxistas que realicen el cambio disfrutarán de ahorros operativos significativos. Se estima que el costo de la energía eléctrica representa un ahorro del 43% frente a la gasolina. Además, estos vehículos están exentos de la medida de Pico y Placa, gozan de un 10% de descuento en el SOAT y un 30% de descuento en la revisión técnico-mecánica.

Requisitos para participar en la convocatoria

Para asegurar que el beneficio llegue directamente a quienes lo necesitan, el Ministerio ha diseñado un proceso sin intermediarios y con requisitos básicos: