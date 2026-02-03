Los medios digitales más leídos en Colombia: Noticias RCN en el top-5

El ecosistema digital informativo en Colombia arrancó 2026 con movimientos significativos en su ranking de audiencias. De acuerdo con el más reciente reporte de Comscore, el consumo de noticias a través de plataformas digitales continúa en ascenso y consolida a los grandes conglomerados como protagonistas del mercado.

En el listado general correspondiente al primer mes del año, Caracol Next lidera con 24,70 millones de usuarios únicos, seguido muy de cerca por RCN 360, que alcanzó 24,34 millones. En la tercera posición aparece TelevisaUnivisión Digital, con 23,58 millones de usuarios.

RCN 360, que agrupa todos los activos digitales de la Organización Ardila Lule, se consolida como el segundo actor más fuerte del país en términos de alcance digital, reflejando una estrategia integral que articula portales informativos, entretenimiento y contenidos multiplataforma.

NoticiasRCN.com, un ascenso sostenido

En medio de este panorama competitivo, NoticiasRCN.com se ubica en la cuarta posición del ranking específico de portales informativos más leídos del país. El crecimiento del sitio ha sido notorio si se compara con los registros de mitad de 2025, evidenciando una escalada sostenida en audiencia y posicionamiento.

El avance responde a una apuesta por la actualización permanente, el fortalecimiento de contenidos propios y una mayor presencia en entornos móviles, donde hoy se concentra buena parte del tráfico digital. La plataforma ha logrado ampliar su base de usuarios y consolidar su visibilidad en un entorno altamente competitivo.

El top informativo del inicio de año

En el listado puntual de medios informativos digitales, el liderazgo lo mantiene Noticias Caracol, seguido por Blu Radio en la segunda casilla y El Tiempo en el tercer lugar. NoticiasRCN.com completa el grupo de los cuatro portales con mayor audiencia en este arranque de 2026.

RELACIONADO Momento exacto en el que sujetos en moto activaron un explosivo al frente de una casa en Valle

El comportamiento del ranking confirma que el consumo de noticias en Colombia continúa migrando con fuerza hacia el entorno digital, donde la inmediatez, la credibilidad y la capacidad de adaptación tecnológica son determinantes para sostener y ampliar las audiencias. El primer mes del año deja claro que la competencia por la atención de los usuarios será intensa durante todo 2026.