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Dragoneantes del Inpec confesaron haber permitido el ingreso de una agrupación musical a la cárcel de Itagüí

La Procuraduría se pronunció anunciando la suspensión e inhabilidad por seis meses para los dos funcionarios.

Dragoneantes del Inpec
Foto: Procuraduría

Valentina Bernal

septiembre 14 de 2026
07:25 p. m.
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Dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación por hechos relacionados con el ingreso de una agrupación musical al establecimiento penitenciario y carcelario La Paz, en Itagüí, Antioquia.

Se trata de Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes deberán cumplir una suspensión e inhabilidad de seis meses, según un fallo de primera instancia.

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La decisión está relacionada con un hecho ocurrido el 8 de abril de 2026, cuando la agrupación ingresó al centro penitenciario de máxima y mediana seguridad.

¿Qué habrían omitido los funcionarios?

Según la Procuraduría, los dragoneantes tenían a su cargo labores de control y registro dentro del establecimiento penitenciario.

Sin embargo, el organismo de control determinó que no realizaron las anotaciones correspondientes al ingreso de la agrupación musical en la minuta destinada para estos registros.

Para el Ministerio Público, esta omisión significó un incumplimiento de las funciones asignadas a los funcionarios.

Las conductas fueron calificadas como faltas graves cometidas a título de culpa grave.

Dragoneantes del Inpec confesaron haber permitido el ingreso de la agrupación

La Procuraduría también señaló que Góez David y Vargas Rubio confesaron los hechos durante la etapa de instrucción.

Esta circunstancia fue tenida en cuenta para aplicar la reducción correspondiente al momento de establecer la sanción disciplinaria.

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La decisión contra los dos dragoneantes corresponde a primera instancia.

Paralelamente, el proceso disciplinario no ha terminado para los demás funcionarios investigados, pues de acuerdo con la Procuraduría, las actuaciones contra los otros involucrados continúan en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, que deberá avanzar en el esclarecimiento de sus posibles responsabilidades.

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