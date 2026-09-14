Mhoni Vidente no se guardó nada y volvió a realizar una predicción sobre Colombia: ¿cuál fue?

Debido a sus aciertos al hablar de factores climatológicos e, incluso, de la vida de los famosos, Mhoni Vidente continúa siendo considerada una de las astrólogas más confiables a nivel mundial.

Es así como, por petición de los internautas, constantemente lee las cartas y analiza las situaciones que se podrían presentar en diferentes países.

En medio de esa coyuntura, realizó un nuevo análisis en el que habló de Colombia. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Mhoni Vidente le auguró un buen futuro a Colombia

Luego de destapar sus cartas, Mhoni Vidente aseguró que cinco países tendrían cambios positivos y que entre ellos estaría Colombia.

"¿Cuáles son los cinco países que van a cambiar? Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos y Cuba", señaló la vidente radicada en México.

"Esos países tendrán bendiciones en todas las formas e irán hacia el progreso que necesitan", agregó Mhoni Vidente.

¿Qué otras afirmaciones ha realizado Mhoni Vidente acerca de Colombia?

Cuando Colombia se encontraba en plena época electoral, Mhoni Vidente indicó que Abelardo de la Espriella ganaría la presidencia en segunda vuelta y que la diferencia porcentual con Iván Cepeda sería muy mínima.

Además, una vez el abogado asumió el mandato, la importante astróloga hizo énfasis en que le iría bien debido a que el país lograría mejorar en cuestiones relacionadas con la seguridad.

Sin embargo, de acuerdo con Mhoni Vidente, el desarrollo no solo se notaría en ese campo, sino que también habría un progreso económico debido a que el presidente Abelardo de la Espriella lograría finiquitar negociaciones muy importantes.

No obstante, la vidente de origen cubano no precisó exactamente cuáles serían, según sus cartas, las nuevas alianzas que beneficiarían a Colombia en términos de un auge económico.