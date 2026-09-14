Cuánto dinero debe invertir en un CDT en 2026 para generar ingresos de dos salarios mínimos

Los CDT siguen generando gran interés entre los ahorradores colombianos que buscan rentabilidad sin asumir los riesgos de la bolsa. Con las recientes variaciones económicas, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero se necesita depositar en un Certificado de Depósito a Término para obtener una ganancia constante equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

Para este año, dos salarios mínimos legales vigentes (sin incluir el auxilio de transporte) se fijaron en $3.501.810 al mes. Esto significa que el inversionista debe apuntar a generar un rendimiento neto aproximado de esa cifra de manera periódica.

De acuerdo con los datos de plataformas financieras especializadas como Mejor CDT, las tasas de interés efectivo anual (E.A.) para productos a un año oscilan en un rango competitivo que va desde el 8% hasta el 12,9%. Entidades como KOA se han destacado en el mercado por ofrecer rentabilidades cercanas al 12,9% E.A. para captar capital a plazos determinados.

Cuánto dinero debe invertir en un CDT en 2026 para generar ingresos de 2 SMLV

Dependiendo de la tasa que ofrezca cada entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, el monto requerido varía considerablemente:

Con tasas competitivas altas (~12,9% E.A.): Se requiere una inversión aproximada de $339 millones de pesos. Al rentabilizar a este porcentaje, los intereses generados logran cubrir la meta establecida tras descontar la respectiva retención en la fuente del 4%.

Con tasas conservadoras (~8% E.A.): El capital necesario aumenta de manera drástica, superando los $547 millones de pesos, ya que se necesita una base mucho mayor para compensar el menor porcentaje de retorno.

Entidades con las mejores tasas en CDT para septiembre

(Plazo a 12 meses)

KOA (Compañía de Financiamiento): Lidera el mercado con rentabilidades cercanas al 13,53% E.A.

Banco Pichincha: Ofrece una de las tasas más competitivas en la banca tradicional para este mes, llegando al 13,5% E.A. a 360 días (con montos mínimos accesibles desde $100.000).

Banco Contactar: Destaca en plazos medianos y largos, con tasas que van desde el 12,65% E.A. (a 6 meses) hasta el 13,30% E.A. (a 24 meses).

Ban100: Se mantiene en el segmento alto con rendimientos que rondan entre el 11,50% y el 12,50% E.A. según el plazo.

(Plazo a 360 días)