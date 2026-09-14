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Cortes de agua en Bogotá entre el 14 y 18 de septiembre: estas serán las zonas afectadas

Conozca los barrios de la capital que no tendrán el servicio durante estos días.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 14 de 2026
07:36 p. m.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció la programación oficial de suspensiones temporales y cortes de agua en Bogotá que se llevarán a cabo entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.

Estas intervenciones responden a labores esenciales de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de accesorios, cambio de válvulas y verificación de macromedición en diferentes redes de distribución de la capital y zonas aledañas.

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¿Por qué se realizan estas suspensiones temporales?

El mantenimiento de la infraestructura hídrica es fundamental para garantizar la optimización del servicio y prevenir daños mayores en las tuberías matrices. Durante esta semana, los equipos técnicos de la EAAB trabajarán de forma continua en múltiples frentes geográficos.

Aunque las afectaciones varían en duración —desde las 8 hasta las 38 horas según el tipo de obra—, el objetivo principal es modernizar los componentes hidráulicos y asegurar la correcta provisión de agua potable a mediano y largo plazo.

Localidades y barrios con cortes programados

Las restricciones impactarán de manera escalonada a diversos sectores de la ciudad, abarcando zonas residenciales, comerciales e industriales en localidades clave:

  • Suba: Con intervenciones orientadas a la instalación de válvulas y mantenimientos preventivos en sectores como Canódromo, Prado Veraniego Sur, Prado Pinzón, Victoria Norte y Santa Helena.
  • Kennedy y Usme: Zonas con alta densidad poblacional que experimentarán suspensiones por labores de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de macromedición en barrios como María Paz, El Amparo, La Fiscala, Chuniza y sectores aledaños.
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  • Ciudad Bolívar y Bosa: Afectaciones puntuales por trabajos operativos en Arborizadora Baja, Chircal del Sur, Acuarela, Andalucía Bosa, entre otros.
  • Otras zonas: Se contemplan restricciones temporales en puntos específicos de localidades como San Cristóbal, Fontibón, Puente Aranda y zonas del municipio vecino de Soacha.

 

 

 

 

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