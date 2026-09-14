Gobierno revaluará impuestos: ¿Qué pasará con el IVA y el 4x1.000?

En una ley que radicará en octubre, el Gobierno nacional reevaluará impuestos para los ciudadanos. ¿De qué se trata? El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respondió en exclusiva a Noticias RCN.

“Lo ideal sería que tuviéramos tres grandes impuestos: la renta, el IVA y comercio exterior. El 4x1.000 es un impuesto muy eficaz, era un impuesto que debería haberse reducido y estamos mirando en una ley distinta (al Presupuesto General 2027) la posibilidad de ir reduciéndolo. No podemos eliminarlo de la noche a la mañana”, aseguró.

¿Qué pasará con el 4x1.000?

A pesar de la compleja situación financiera que atraviesa el país, el jefe de cartera dijo que no se está pensando en más impuestos en la ley de rescate: “La prioridad está en reducir el gasto y sí habrá medidas de reducción de impuestos”.

Sumado a ello, advirtió que para el próximo año, el gobierno debe conseguir 150 billones de pesos de manera urgente. ¿De dónde saldrían los recursos? Gómez enfatizó que el Estado irá al ahorro nacional para ello.

Los impuestos que buscarían eliminar

En 2022, el entonces ministro José Antonio Ocampo impuso el impuesto al patrimonio. Frente a esto, el jefe de cartera precisó que “eso no va”.

Otro tema clave mencionado por Gómez radicó en que, un mes después del inicio del gobierno, aún se siguen encontrando posibles irregularidades en el balance que dejó la administración anterior.

Se va a hacer un trabajo de evaluación sobre cuáles de esos hallazgos ameritan ser trasladados a la justicia.

Por otra parte, el ministro recordó que el terremoto del 10 de agosto cambió los planes en el gobierno, por lo que afirmó que hubo planes que quedaron suspendidos, aumentando los desafíos iniciales.

La estrategia económica del gobierno se desarrollará en tres tiempos. El primero será con el presupuesto que, según dijo, es austero y con el que se reducirán 262 transferencias exitosas.

Después estará la mencionada ley de rescate, la que se presentará en octubre, con la que se revelarán las medidas de reducción tributaria con el propósito de estimular el crecimiento económico.

Por último, habrá un plan nacional de inversión con enfoque regional que priorizará la participación del sector privado a través de esquemas de obras por impuestos y regalías.