Gobierno confirmó alivios para microempresas tras mantener el alza del 23,7% del salario mínimo: ¿de qué se trata?

El Gobierno Nacional confirmó que el decreto transitorio que se expedirá en el marco de la emergencia económica mantendrá el aumento del salario mínimo en 23,7%, porcentaje que ya había sido establecido en diciembre.

La decisión fue ratificada luego de la reunión de la mesa de concertación.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el Ejecutivo acogió la postura mayoritaria de las centrales sindicales y la posición de los gremios empresariales:

Nosotros hemos recibido con mucha seriedad el pronunciamiento mayoritario de las centrales sindicales y de los dos ceros de los gremios empresariales en el sentido de que lo más conveniente es mantener el incremento del 23.7%. Ese va a ser el porcentaje que vamos a incluir.

Confirman alivios para microempresas tras mantener el alza del 23,7% del salario mínimo

Aunque el aumento del salario mínimo se mantiene sin modificaciones, el enfoque del Gobierno está puesto en los alivios que se otorgarán a micro y pequeños empresarios para mitigar el impacto del incremento en sus costos laborales.

El ministro Sanguino detalló que uno de los principales incentivos serán líneas de crédito dirigidas a este sector.

Nosotros tenemos acciones en relación con líneas de crédito holandas. Tenemos programas de incentivos a la nómina, a las empresas subsidiando la nómina. Vamos a examinar medidas tributarias.

Dentro de esos apoyos se contemplan programas de subsidio a la nómina, lo que implica que el Estado asumiría parte del costo salarial de las empresas beneficiadas.

En materia tributaria, el Gobierno evalúa establecer una tasa diferencial en el impuesto de renta para microempresas. Esto significaría que estos negocios pagarían un porcentaje distinto al que actualmente aplican las grandes compañías.

Probablemente vamos a incorporarlo en el segundo decreto de emergencia que ha expedido el gobierno nacional.

¿En qué zonas se aplicarán estos alivios?

Aunque el decreto de emergencia tiene alcance limitado a los departamentos afectados por la situación que motivó su expedición, el Ejecutivo manifestó su intención de ampliar el incentivo tributario a nivel nacional.

De esta manera, el incremento del 23,7% del salario mínimo quedará ratificado en el decreto transitorio, mientras el Gobierno avanza en la definición de créditos, subsidios a la nómina y ajustes en la carga tributaria como mecanismos de alivio para las microempresas.