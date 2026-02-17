CANAL RCN
Administración Galán presentará un proyecto al nuevo Congreso para eliminar los atenuantes en delitos violentos

De acuerdo con el alcalde Galán, 95 de cada 100 capturados en flagrancia quedan en libertad.

febrero 17 de 2026
07:55 p. m.
Durante la presentación del informe anual sobre percepción de inseguridad, en la Cámara de Comercio de Bogotá, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán anunció que su administración presentará un proyecto ante el Congreso elegido en las elecciones del 8 de marzo para eliminar los atenuantes, que favorecen a personas capturadas en flagrancia, cometiendo delitos violentos.

Así lo dio a conocer en medio del evento: “Con mi equipo, nos sentamos y les pedí que tengan todo listo para que una vez se instale el nuevo Congreso, convoquemos a los congresistas de todos los partidos, de todos los sectores, y les presentemos nuestras prioridades. Una de ellas es la apuesta para que la violencia sea determinante a la hora de que una persona termine privada de la libertad por cometer un delito”.

Lo que busca la administración Galán es “que no haya ningún tipo de atenuantes para alguien que utilice la violencia y ponga en peligro la vida de otra persona, con arma de fuego, arma traumática o arma blanca”. Días antes, se conoció que el 89% de los ladrones capturados en Bogotá quedan libres por decisión del juez o solicitud directa de la Fiscalía.

Con el proyecto, la Alcaldía mayor pretende “que esa persona enfrente su proceso definitivo privada de la libertad, cuando ocurre en flagrancia el delito, cuando es capturada en flagrancia”. Según el alcalde, “es un elemento que, se espera, sea revisado de la normatividad vigente”.

Otras conclusiones del informe anual sobre percepción de inseguridad:

Por primera vez desde que el informe se realiza, fue incluida la localidad de Sumapaz, llegando a 20.000 personas encuestadas. De ellas, 14 de cada 100, dijeron haber sido víctimas de algún delito en la ciudad.

Y, a su vez, 74.7 dijeron que fue bajo el delito de hurto a personas. El hurto a vehículos y los ciberdelitos registraron un aumento, mientras, las cifras de hurto a comercios, residencias y vandalismo bajaron de manera considerable.

En palabras del presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros, “se viene cumpliendo la tarea, en torno a que la percepción de la gente les permita, de verdad, estar tranquilos”, aunque, “hay unos ítems, en general, en lo que hay que profundizar y por eso la invitación a los empresarios, para trabajar con ellos en temas como la extorsión y los delitos de ciberseguridad”.

Sin embargo, el alcalde mayor insistió en que “el hecho de que 95 de cada 100 personas capturadas en flagrancia por un delito quede en libertad, nos debe llevar a una reflexión”.

