Banco de la República hace fuerte advertencia sobre fuerte subida de inflación y desempleo en el país

El panorama económico de Colombia para el 2026 ha dado un giro inesperado. El equipo técnico del Banco de la República (BanRep) reveló en su más reciente Informe de Política Monetaria una revisión al alza en sus proyecciones de inflación y desempleo, señalando como principal detonante el incremento del 23,2% en el salario mínimo legal decretado para este año.

Según el documento, la inflación —que se esperaba convergiera hacia la meta del 3%— ahora se proyecta en un 6,3% para el cierre de 2026.

Este ajuste representa casi el doble de la previsión anterior (3,5%) y refleja la preocupación de la autoridad monetaria por el fuerte choque de costos que enfrentarán las empresas y su posterior traslado a los precios finales del consumidor.

¿Qué dice el informo de Banrep?

El informe técnico detalla que el ajuste salarial no solo impacta a quienes devengan el mínimo, sino que genera una presión indexada en diversos sectores de la economía. El emisor advierte que los servicios intensivos en mano de obra, como los restaurantes, el transporte y los servicios de mantenimiento, liderarán las presiones alcistas.

A este complejo escenario se suman otros factores de riesgo que el Banco ha identificado:

Precios regulados: Incrementos previstos en las tarifas de gas y energía.

Demanda interna: Una resiliencia mayor a la esperada que, aunque positiva para el crecimiento, dificulta el control de precios.

Incertidumbre fiscal: La ejecución de gastos derivados de la emergencia económica vigente.

La otra cara de la moneda es el mercado laboral. El BanRep anticipa que el desempleo podría escalar hasta el 9%, debido a que muchas pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no tendrían la capacidad financiera para absorber un aumento del 23% en sus costos prestacionales.

El análisis sugiere que el incremento podría "destruir" miles de puestos de trabajo formales, desplazando a los trabajadores de baja calificación hacia la informalidad. El emisor proyecta que, a largo plazo, las horas trabajadas en el sector formal podrían reducirse hasta en un 20% en los segmentos más vulnerables.