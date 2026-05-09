VIDEO I Mujer enfrentó a ladrón que intentó hurtarle su celular en la localidad de Chapinero

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en las horas más recientes en la localidad de Chapinero Alto, en Bogotá, cuando un sujeto intentó hurtar el teléfono móvil de una mujer que transitaba por la zona.

El intento de hurto logró ser grabado por ciudadanos, quienes rápidamente se percataron de los gritos desesperados de la mujer al ser intimidada por el hombre.

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Ladrón es sorprendido por la comunidad en Chapinero

Las imágenes, que ya se encuentran circulando en redes sociales, muestran el instante en el que una mujer camina por una de las calles de la zona, mientras que es observada por un delincuente que en cuestión de segundos acechó a su víctima para hurtarle su teléfono móvil.

Pese a que el sujeto tomó el celular e intentó huir, la ciudadana decidió correr detrás del hombre al tomarlo por la espalda y evitar su escape.

La valerosa acción llevó a que el delincuente tratara de defenderse para zafarse de la mujer. No obstante, ciudadanos que se encontraban dentro de un establecimiento comercial salieron en defensa de la víctima para evitar el escape del hombre.

Durante varios minutos, la comunidad se unió para retener al delincuente ante la aproximación de las autoridades, quienes al llegar al lugar de los hechos llevaron a cabo la captura correspondiente.

Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados, a través del dispositivo móvil PDA, sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía en vía pública.

El sujeto, de 27 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito que se le atribuye.

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Violento robo en un D1 en Bogotá

La inseguridad en la capital colombiana no da tregua, pues un reciente robo dentro de un D1 terminó en una persecución policial en la que se presentó un intercambio de disparos en plena vía pública.

Todo ocurrió cuando dos sujetos ingresaron a uno de estos establecimientos comerciales y encañonaron a una de las trabajadoras que se encontraba ubicada en una de las cajas.

Tras el pánico que se desató, los ciudadanos que se encontraban en la tienda emprendieron la huida. Minutos después, los delincuentes partieron en una motocicleta.

No obstante, estos no contaron con que cuadras más adelante se iban a topar con una patrulla de policías. El hecho dejó a uno de los uniformados herido en una de sus extremidades.

Sin embargo, se logró la captura de los dos sujetos, la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de la motocicleta utilizada por los delincuentes para emprender la huida.