Secretaría de Movilidad abre curso gratis para mujeres motociclistas en Bogotá este 14 de marzo

Secretaría de Movilidad abrió curso gratis para mujeres motociclistas en Bogotá este 14 de marzo. Conozca el lugar, horario y cómo inscribirse.

Las motocicletas siguen siendo uno de los medios de transporte más utilizados en Bogotá. Por eso, las autoridades distritales continúan impulsando estrategias de educación vial que permitan mejorar la seguridad en las vías y reducir los accidentes de tránsito.

En esta ocasión, la Secretaría Distrital de Movilidad abrió una nueva jornada educativa dirigida especialmente a mujeres motociclistas. Se trata de un curso gratuito teórico-práctico que se realizará el próximo sábado 14 de marzo, con el objetivo de fortalecer las habilidades de conducción y el conocimiento de las normas de tránsito.

La actividad se llevará a cabo en la Bahía Salón Comunal de Villa del Río, ubicada en la Calle 55 A Sur #66, en la localidad de Bosa.

Curso gratis para mujeres motociclistas en Bogotá

El curso se desarrollará entre las 7:30 a. m. y las 12:00 del mediodía y contará con la participación de agentes de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Tránsito de Bogotá, quienes estarán a cargo de las sesiones formativas.

La jornada tendrá una dinámica teórico-práctica enfocada en mejorar las capacidades de conducción de las participantes. Desde la entidad recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Para participar, las asistentes deben registrarse previamente en el formulario habilitado por la entidad y asistir con su motocicleta y la licencia de conducción vigente.

Desde la Secretaría de Movilidad destacaron la importancia de estas actividades para fortalecer la seguridad vial. “Esta invitación es para ti. Realizaremos un curso teórico-práctico para motociclistas novatos para fortalecer sus habilidades de conducción y promover una movilidad más segura”, indicaron desde el sector Movilidad.

¿Qué temas se verán en el curso de conducción?

Durante la jornada, las participantes recibirán diferentes módulos enfocados en seguridad vial y conducción responsable.

Entre los contenidos se encuentran el contexto de la siniestralidad vial en Bogotá, las principales causas de accidentes y sus consecuencias.

También se abordarán temas de normatividad nacional y distrital, sanciones de tránsito, señales viales y causales de inmovilización de motocicletas.

Otro de los módulos estará enfocado en los elementos de protección personal, como el uso correcto del casco, los tipos de certificación y recomendaciones para elegir el equipo adecuado.

El curso también incluirá contenidos sobre factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad, además de técnicas de conducción preventiva y eco conducción.

Esta jornada busca brindar herramientas prácticas para que las motociclistas puedan circular de forma más segura en las vías de la capital.