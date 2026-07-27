Modalidad de estafa de arriendos en Bogotá: lista de apartamentos y números falsos

Con la creciente inflación y el alza en los costos, conseguir un apartamento con un canon mensual accesible y bien ubicado se ha convertido en un verdadero desafío en las principales ciudades del país.

La alta demanda, sumada a la masificación de plataformas digitales para buscar vivienda, ha creado el escenario perfecto para que redes de ciberdelincuentes se aprovechen de la necesidad de los ciudadanos, desplegando sofisticadas estrategias de engaño y fraude inmobiliario.

Una de las modalidades que ha encendido las alarmas en Bogotá opera a través de ofertas señuelo. En este esquema, los estafadores publican fotografías de inmuebles atractivos a precios significativamente inferiores al promedio del mercado.

El objetivo principal de estos anuncios no es solo exigir adelantos de dinero por supuestas reservas, sino capturar datos personales de las víctimas —como cédulas, certificaciones laborales y extractos bancarios— para posteriormente cometer suplantación de identidad y estafas financieras.

Así opera la nueva modalidad de estafa con arriendos

Recientemente, se identificó un patrón recurrente de fraude enfocado en sectores de alta valorización en el norte de Bogotá.

A través de portales de anuncios y redes sociales, los delincuentes promocionan una lista de cinco apartamentos específicos que no están disponibles o cuyos datos han sido suplantados. Para enganchar a las víctimas, los delincuentes utilizan números de contacto falsos donde solicitan documentación confidencial antes de permitir cualquier visita presencial al inmueble.

Si está buscando vivienda en la capital, preste atención a las ubicaciones señaladas y a los números telefónicos asociados a estas falsas ofertas:

Apartamento en Chicó: Promocionado en una de las zonas más exclusivas, este inmueble aparece a un precio irrisorio. El contacto sospechoso registrado es el número 312 458 9012.

Inmueble en Santa Bárbara: Publicado con fotos de acabados de lujo para atraer rápido interés. El teléfono vinculado al fraude es el 320 891 2345.

Apartamento en Cedritos: Aprovechando la alta demanda familiar del sector, este anuncio solicita documentos antes de dar citas. El número de contacto es el 310 672 3489.

Propiedad en Colina Campestre: Ofrecido bajo la premisa de "entrega inmediata" a cambio de adelantos o datos sensibles. El contacto reportado es el 315 349 0156.

Inmueble en Rosales: Utilizan la fachada de un apartamento de alto perfil para engañar a los usuarios. El número asociado al intento de estafa es el 318 902 4578.

Recomendaciones para no caer en la trampa

Las autoridades y expertos en seguridad digital sugieren tomar las siguientes precauciones antes de iniciar cualquier trámite de arrendamiento:

Si la tarifa del canon está desproporcionadamente por debajo del promedio del sector, es una señal de alerta. Además, no entregue información confidencial por adelantado. Ninguna inmobiliaria o propietario legítimo exige documentos personales o extractos bancarios sin haber mostrado antes la propiedad de manera presencial.

Por último, verifique la identidad del anunciante. Confirme la legitimidad de la inmobiliaria y compruebe que el número telefónico no esté reportado en listas de fraude o plataformas de alerta ciudadana.