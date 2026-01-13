Arriendos en Colombia que podrían subir más que la inflación: téngalo en cuenta

Con la reciente revelación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el comportamiento de los precios en el país, el mercado inmobiliario colombiano entra en su etapa de ajustes anuales. Tras confirmarse que la inflación (IPC) cerró el 2025 en un 5,10 %, millones de hogares y empresarios comienzan a calcular el impacto en sus cánones de arrendamiento.

RELACIONADO Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Sin embargo, como muchos creen, no todos los contratos están protegidos por el mismo techo legal. Mientras que la mayoría de los inquilinos de vivienda urbana cuentan con un blindaje normativo, existen categorías específicas donde el incremento podría superar con creces el dato oficial del costo de vida.

Estos son los arriendos que suben más que la inflación en Colombia

El segmento de locales comerciales, oficinas, consultorios y bodegas es el que mayor incertidumbre genera para este 2026. A diferencia de la vivienda, estos inmuebles no se rigen por la Ley 820 de 2003, sino por el Código de Comercio.

En estos casos, el incremento es de libre acuerdo entre las partes. Si en el contrato se pactó un alza ligada al salario mínimo —que para este año tuvo un incremento histórico del 23 %— o una fórmula de IPC más puntos adicionales, el arrendatario comercial podría enfrentar subidas de doble dígito.

Si el contrato es silencioso al respecto, el aumento debe surgir de una negociación directa, donde el propietario suele presionar por valores cercanos a la rentabilidad comercial del sector, superando frecuentemente la inflación del 5,10 %.

Ahora, si lleva más de 22 años viviendo en el mismo lugar con el mismo contrato, estás en un "limbo" legal que suele favorecer al bolsillo del inquilino. Estos contratos se rigen por la Ley 56 de 1985.

Para estos contratos "viejos", el incremento máximo no es el IPC causado (el del año pasado), sino la meta de inflación que fije el Banco de la República.

Como las metas del Banco de la República suelen ser más bajas que la inflación real, estos arriendos se han ido quedando rezagados. Por eso es común ver apartamentos amplios con arriendos muy baratos porque nunca se actualizaron a precios de mercado moderno.