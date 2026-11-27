El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS),entregará transferencias monetarias de hasta $230.000 antes de Navidad a cerca de 2,8 millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad económica en todo el país.

El desembolso se viabilizó tras la aprobación en el Congreso de la República de una adición presupuestal que destinó $1,1 billones para respaldar los giros de fin de año del programa.

De acuerdo con la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, una vez surtida la aprobación legislativa, el proceso continúa con la sanción presidencial y los trámites administrativos y presupuestales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para trasladar los recursos desde el Fondo de Solidaridad Pensional.

Cumplidas estas etapas, la entidad publicará el calendario oficial de pagos y notificará directamente a los beneficiarios.

¿Quiénes son beneficiarios de Colombia Mayor?

El subsidio económico de Colombia Mayor está dirigido a personas adultas mayores que no cuentan con una pensión ni con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia.

Para hacer parte del programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos vigentes:

Nacionalidad y residencia: Ser ciudadano colombiano y haber residido en el territorio nacional durante los últimos diez (10) años.

Edad mínima: Tener como mínimo tres años menos de la edad requerida para pensionarse por vejez (actualmente desde los 54 años para mujeres y desde los 59 años para hombres).

Condición socioeconómica: Carecer de rentas o ingresos propios suficientes y estar clasificado en el Sisbén IVdentro de los grupos A, B y C hasta el subgrupo C1.

Dado que cada municipio cuenta con un número limitado de cupos, la asignación se realiza mediante listados de priorización que evalúan criterios como la edad del solicitante, el puntaje del Sisbén, la condición de discapacidad física o mental, vivir solo sin dependencia económica y la fecha de inscripción en la alcaldía local.

¿Cuándo y cómo se puede cobrar el pago de hasta $230.000?

Prosperidad Social reiteró que el giro se hará efectivo antes de Navidad, pero la fecha exacta de inicio de cada ciclo será informada oficialmente una vez finalice la incorporación presupuestal.

Los beneficiarios reciben notificación mediante mensaje de texto al número registrado en la base de datos del programa.

El cobro de la transferencia se realiza a través de dos modalidades habilitadas por la entidad:

Abono en cuenta o billetera digital: Para los adultos mayores bancarizados, el dinero se consigna directamente en su producto financiero activo.

Giro presencial: Para quienes no están bancarizados, el retiro se efectúa en los puntos autorizados por el operador de pago asignado en cada municipio (como el Banco Agrario y sus redes aliadas), presentando el documento de identidad original.

Canales oficiales de consulta y prevención de fraudes

Para verificar el estado de inscripción, consultar el punto de pago o actualizar datos de contacto, los adultos mayores y sus familias deben acudir exclusivamente a los enlaces municipales de Colombia Mayor en las alcaldías locales, las oficinas regionales de Prosperidad Social o las líneas oficiales de atención: 601 379 1088 en Bogotá y 01 8000 95 1100 a nivel nacional. Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.